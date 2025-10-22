El rey Felipe VI entra en un restaurante de Burgos y ojo a lo que le grita una persona a la cara 

El rey Felipe VI ha estado de ruta por España. El monarca ha estado primero en Burgos, después fue hasta Barcelona para asistir al Foro World In Progress (WIP) y ha proseguido su intensa semana con los actos por los Premios Princesa de Asturias 2025.

Pocas veces se puede ver al rey en un ambiente normal y corriente con personas comunes, por eso sorprende tanto cuando se ve al rey, como le pasó en Burgos, en un restaurante.

Como se puede ver en un vídeo que se ha filtrado en redes sociales, la gente, especialmente un señor, le gritó un enérgico "viva el rey, viva España", de hecho se puede ver cómo Felipe VI gira la mirada hacia el señor que le lanzó el piropo.

Acompañado por un nutrido grupo de escoltas, el rey tomó asiento mientras otras personas le aplaudían también de forma enérgica pero sin dejar mensaje alguno. En todo momento, el monarca devuelve el cariño a la gente del local.

El menú del rey, a 66 euros

Tal y como ha contado la revista ¡Hola!, el monarca comió en Casa Azofra, situado a las afueras de Burgos. La reserva se hizo tiempo atrás con otro nombre, algo habitual para no levantar sospechas y porque quedaría raro que alguien llamase en nombre de Felipe de Borbón para reservar.

Como no podía ser de otra forma, por la localidad y por el tipo de local, Felipe VI disfrutó de un menú compuesto por ensalada de anchoas y pimientos, pincho de morcilla, chorizo, lechazo y tarta de hojaldre casera. Este contundente menú cerrado tuvo un precio de 66 euros.

Ese mismo día, el rey estuvo en el Palacio de Congresos y Auditorio de la ciudad de Burgos con motivo de la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar y en las instalaciones de Antolín, empresa del sector de componentes de automóviles, donde realizó una visita oficial.