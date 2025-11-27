Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La experta en Casa Real de TVE alucina con este gesto del rey con Letizia en su entrevista en Francia: "Es un poquito fuerte"
Lucía Yeste, experta en Casa Real de TVE, en La Hora de La 1.TVE

La entrevista que el rey Juan Carlos I dio al periodista Stéphane Bern para France 3 con motivo de Reconciliación, sus memorias, ha traído cola en España. En La Hora de la 1, el programa de Silvia Intxaurrondo en TVE, han analizado junto con Lucía Yeste, experta en Casa Real, las palabras del emérito, exiliado en Abu Dabi desde 2020. 

Los periodistas de la mesa le han pedido al rey, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, persona que lo puso al mando, que se siente con un periodista español y que hable en España de todos estos casos. 

Lucía Yeste ha recordado aquello que dijo el rey de "explicaciones de qué" cuando le preguntaron por sus escándalos de corrupción por los que se tuvo que ir de España y por los que Felipe VI acabó renunciando a su herencia. 

"A la reina Letizia es como si no existiera"

"Yo no sé por qué la gente espera que el rey Juan Carlos a estas alturas dé explicaciones sobre todas esas cosas que ha hecho en los últimos años de su reinado. Lo que creo es que está haciendo promoción de su libro", ha afirmado a experta de TVE. 

Ha añadido Yeste que son los amigos del rey los que le dicen lo que tiene que hacer y que incluso estos mismos le dijeron que rebajase el tono: "Algunos amigos personales del rey Juan Carlos sensatos, que todavía quedan, le hicieron limar un poco asperezas. Aunque y lo hemos comentado, y en esta entrevista igual, a la reina Letizia es como si no existiera. Dices que echas de menos a tu hijo y a tus nietas, ¿y a nadie más? Es un poquito fuerte". 

La misma experta ha señalado que el rey tuvo "tres investigaciones abiertas en España" que "se cerraron por lo que se cerraron porque habían caducado": "Por eso él dice 'ya está todo arreglado'. Claro porque no tiene ningún juicio pendiente y los que tuvo en Londres lo ganó. Él está feliz de la vida". 

Después ha vuelto a tratar el tema de la reina, que no sale especialmente bien parada en sus memorias donde dice que "no ha ayudado en la cohesión familiar": "A la reina Letizia en el mejor de los casos la ignora. Que espere un poco sentado a que el rey o sus nietas vayan a Abu Dabi a verlo". 

Álvaro Palazón
