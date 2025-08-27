El rey se para con una señora con la que coincidió de niño: ella le va a soltar esta frase pero se corta en el último momento

El rey Felipe VI ha vivido un curioso momento junto a un grupo de personas durante su visita a Zamora y León para interesarse por las zonas afectadas por los incendios. El monarca ha rememorado su paso por Sanabria en el año 78 con una mujer que casualmente le dio de comer ese día.

"En los años 78 o por ahí", le ha espetado el rey a la mujer, que le ha contado que le dio de comer porque trabajaba ahí. "Fue en el campamento de verano", le ha recordado ella. "Luego estuvimos en el lago", ha recordado el rey.

En ese momento, la mujer, fruto quizá de los nervios le ha ido a decir al rey "cómo ha crecido" pero se ha cortado a mitad de la frase para decirle "pero cómo pasa el tiempo". "Gracias por venir", le han dicho finalmente.

Mientras, de fondo, se puede ver a la reina con otro grupo de personas charlando de forma distendida.