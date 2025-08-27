Una experta en protocolo ve esta foto de Felipe y Letizia en los incendios y le pone un pero

Los reyes de España han acudido este miércoles a las zonas afectadas por los incendios en León y Zamora. Felipe y Letizia han comenzado su visita en el Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, acompañados por Alfonso Fernández Mañueco, Ana Redondo, y el alcalde de localidad zamorana, Miguel Ángel Martos.

Los reyes han pasado por el Puesto de Mando Avanzado para conocer las labores de extinción y agradecer el trabajo del operativo. Después han estado con algunos vecinos desplazados a la zona.

Además, han charlado con una ganadera que les ha contado que "el pasto está abrasado" y que no puede dar de comer a sus animales: "Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez".

Estas imágenes han dado mucho que hablar en redes sociales y han llegado a ojos de la experta en protocolo y comunicación, Diana Rubio. Para ella falta alguien en la foto: el presidente del Gobierno.

"Que digo yo, que a la visita institucional de los Reyes a la zona de los incendios, lo suyo es que hubiera ido el presidente del Gobierno y no la ministra de jornada, no?", ha afirmado Rubio.

Al acto ha acudido, en representación del Gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que además es de Castilla y León.