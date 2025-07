El 'streamer' hispano más visto del mundo se queda "loco" con la Sanidad Pública española

El streamer colombiano Westcol, uno de los más vistos del mundo en habla hispana, está en España para participar en La Velada del Año de Ibai Llanos, que se celebrará el próximo 27 de julio en Sevilla.

Westcol peleará contra The Grefg en el que será el combate estrella de la noche en la capital hispalense. Hace unos días, el colombiano estuvo en el hospital por unos dolores de cabeza y ha salido maravillado por la Sanidad Pública española.

"La salud de aquí de España me dejó loco. Usted en Colombia muere de hambre. Usted en Colombia por más que tenga plata y quiere a un privado usted se jode", ha empezado diciendo.

Ha explicado que allí "le toca hacer fila" y que "lo atienden cada vez que le sale del culo": "Se queda esperando tanto tiempo que lo atienden que usted se alivia. Yo evité ir al hospital por eso".

"Yo pensé que esto era como Colombia y me dejan en una silla. Fui al hospital [en España] y eso fue como ir al éxito. Entrada directa y salida fácil. Me atendieron, me sacaron y salí como nuevo. Gratuita para todo el mundo. Nosotros vivimos en un país muy atrasado en todo", ha zanjado.