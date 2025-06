El técnico de emergencias Miguel Assal cuenta lo que hacía con algunas mujeres cuando era socorrista y se desata la polémica

En las últimas horas se ha desatado una fuerte polémica en X al rescatar unas declaraciones del famoso tiktoker Miguel Assal, un agente de emergencias del SAMU de San Pedro del Pinatar (Murcia), en el programa de Jordi Wild.

Assal, conocido por sus vídeos en TikTok, donde tiene más de 3,4 millones de seguidores, sobre seguridad y salud, contó en The Wild Project a modo de anécdota que cuando era socorrista ponía en riesgo la vida de mujeres "guapas" para hacerse "el héroe" con otro compañero cuando tenían 20 años.

"Lo que te voy a contar es un poco así. Yo he trabajado de socorrista ocho años con mis compañeros. Teníamos una corriente muy buena en La Manga. Lima 5, el que lo escuche lo recordará. Con mi compañero Mariano, lo que muchas veces hacíamos es que teníamos una corriente y no la balizamos y buscábamos que entrasen las chicas. Dependiendo de si entraba una chica o no... Era una corriente muy sencilla de rescatar, era muy guapa [la corriente] pero claro, eras el héroe", empezó contando, tal y como ha recogido Infobae, medio que ha puesto el tema en las redes.

Y prosiguió Asal: "Y decíamos 'Venga, este no. Al niño... no, no, no bajamos rápido que no se metiera en la corriente. Venga estas dos, que están bien, venga, vamos allá'. Y entrábamos. Entraba uno y rescataba. Eran rescates muy sencillos, de pocos metros y con una corriente muy identificada".

Todo esto ante las risotadas de Jordi Wild que añadió cosas como "qué cabrones" y "el Joga Bonito ahí...".

Un fragmento que se ha viralizado y que ha sido criticado por cientos de personas en la red social de Elon Musk.