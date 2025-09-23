El triángulo amoroso de 'El verano en el que me enamoré' llega hasta las carreteras de India 

El verano en el que me enamoré -conocida internacionalmente como The summer I turned pretty (TSITP)- es, sin lugar a dudas, la serie del momento en prácticamente todo el mundo.

Y así lo demuestra este impactante y original cartel publicitario que han puesto en una autopista de la India y que ha revolucionado a los seguidores del fenómeno juvenil de Prime Video.

Ha sido el tuitero @halobiryani quien ha comcompartido a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, la imagen que ha desatado la locura entre los fans de la serie.

Y no es para menos, ya que no es solo un simple cartel de la serie, sino que esta valla publicitaria pone de manifiesto la disputa principal entre los seguidores: el triángulo amoroso que obliga a elegir entre ser team Conrad o team Jeremaiah.

En concreto, en la imagen se puede ver una enorme valla interactiva en mitad de una transitada carretera de la India promocionando el final de temporada de la serie e indicando a los conductores que giren a la izquierda por Jeremiah y a la derecha por Conrad, con las fotos de los personajes a cada lado y la señal de tráfico correspondiente acompañando la elección.

En el centro de la pantalla -y de la carretera- también se puede ver la cara de la protagonista, Belly, quien está en medio de los dos chicos y parece observar cómo los conductores toman partido.

La publicación no ha tardado en hacerse viral, consiguiendo más de 383.000 visualizaciones, 19.000 'me gusta' y cientos de comentarios de fans de todo el mundo celebrando la ocurrencia y pidiendo que algo parecido llegue a sus países.

"¿¿¿El carter promocional de TSITP en India??? Esto muy loco", ha escrito el propio autor del tuit justo antes de adjuntar la imagen, quien no puede creer cómo la historia de amor veraniega ha llegado hasta las calles de India.

"Está claro que yo estaría obligada a ir a la derecha aunque mi destino estuviese a la izquierda"; "Pues nada, habrá que recalcular la ruta"; "Cambiándome de ciudad solo por no fallar al Team Conrad", han comentado algunos usuarios entre risas.