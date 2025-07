El Xokas habla de su voto en las próximas elecciones: "Es lo que creo que haré"

El Xokas ha vuelto a hablar de política en su stream en Twitch, donde suele tocar ciertos temas polémicos a los que da su punto de vista ante miles de personas. Ahora, el streamer gallego ha expresado directamente qué va a hacer en las próximas elecciones.

En pleno directo, uno de sus seguidores le escribió: "Siempre me he considerado de izquierdas económicamente. Por desgracia, en pleno 2025 esto es imposible porque por otro bando social nos escupen en la cara nuestros ideales".

Y prosigue esta persona: "La derecha ahora mismo es la única que quiere avanzar y solucionar el problema real. Por desgracia, económicamente son otros sinvergüenzas. No hay lado que no tenga nada malo y eso el problema actual de España".

Después de escuchar esto, El Xokas ha dado su opinión y ha revelado que no va a votar en caso de que haya elecciones. "Sí, hoy en día no votaría ni a derecha ni a izquierda. Creo que son ciertamente parecidos. No creo que haya mucha diferencia entre PP y PSOE, desgraciadamente".

"Hoy en día, lo que haría es no votar. De hecho es lo que creo que haré en las elecciones. Aunque sí me tomaré la molestia de informar y de informarme. Me tomaré la molestia de leer todas las propuestas políticas de todos los partidos aquí, en vivo con vosotros, y las analizaremos", ha zanjado.