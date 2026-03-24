El Xokas se gasta 2.500 euros en unas zapatillas: esta es la marca y el modelo

El streamer español El Xokas ha vuelto a generar conversación en redes sociales tras mostrar una de las compras más caras de su vida: unas zapatillas de edición limitada fruto de la colaboración entre Nike y Tiffany & Co.. El propio creador de contenido no ha dudado en calificar la adquisición como "una barbaridad", abriendo además el debate sobre si realmente merece la pena pagar este tipo de cifras por productos exclusivos.

Una compra que divide a la audiencia

En un vídeo publicado en TikTok, Xokas introduce la compra con tono autocrítico. "He hecho una de las mayores barbaridades de mi carrera", asegura antes de enseñar las zapatillas, un modelo conocido popularmente como Nike x Tiffany. Se trata de una edición limitada, con una tirada aproximada de 1.800 unidades, lo que incrementa notablemente su valor en el mercado de reventa.

El streamer explica algunos de los detalles que justifican su precio, como el acabado premium o la presencia de una placa de plata en la parte trasera, característica distintiva de esta colaboración. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es tanto el producto como el precio final: alrededor de 2.500 euros. "Creo que es la prenda más cara que me he comprado en mi vida", reconoce.

Nike x Tiffany: exclusividad y marketing de lujo

La colaboración entre Nike y Tiffany responde a una tendencia cada vez más extendida: la unión entre marcas deportivas y firmas de lujo para crear productos exclusivos. En este caso, el valor no se limita a los materiales o al diseño, sino que está profundamente ligado a la escasez, la narrativa de marca y el deseo de pertenencia a un grupo reducido de consumidores.

Estas ediciones limitadas suelen convertirse en objetos de colección, con precios que se disparan en el mercado secundario. Sin embargo, también generan críticas por la percepción de que su valor real no justifica el coste.

Las dudas sobre autenticidad y precio

A pesar de la exclusividad, el propio Xokas deja abierta la puerta a la duda. "¿Me han estafado? Probablemente sí", afirma en el vídeo, una frase que ha servido de detonante para la reacción masiva de los usuarios en redes sociales.

Muchos comentarios cuestionan no solo el precio, sino también la autenticidad del producto. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una réplica, mientras otros comparan el modelo con versiones mucho más económicas disponibles en el mercado.

Críticas en masa: del "te han estafado" al fenómeno réplica

La sección de comentarios se ha llenado rápidamente de opiniones críticas, bromas y también algunas defensas del producto. "Por 80 euros tienes unas iguales", señala uno de los mensajes más repetidos. Otros van más allá y apuntan directamente a una posible estafa o falsificación.

Frente a estas críticas, algunos usuarios defienden el precio apelando a los materiales y a la exclusividad. Recuerdan que la placa trasera está fabricada en plata 925 y que la colaboración con Tiffany convierte el producto en un objeto de coleccionista.

El valor simbólico frente al valor real

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate habitual en torno al mercado de las zapatillas de lujo y edición limitada, donde el valor no se mide únicamente por los materiales o la funcionalidad, sino por factores como la escasez, la marca y la demanda.

Además, la reacción del propio Xokas contribuye a amplificar el fenómeno. Su tono cercano, reconociendo posibles errores y pidiendo opinión a su comunidad, ha favorecido la viralización del contenido.

En un contexto donde estas colaboraciones son cada vez más frecuentes, el caso ilustra cómo un mismo producto puede ser percibido como una inversión o como un gasto desproporcionado. La pregunta, en cualquier caso, sigue abierta: ¿se trata de una pieza exclusiva o de una compra difícil de justificar?