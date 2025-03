Elena Rivera: "Todo el mundo te pide un nivel, unas expectativas y el estar a la altura" 

Elena Rivera se ha transformado en la Julianna Margulies patria y protagoniza para Atresplayer el drama legal Perdiendo el juicio, serie que ya se puede ver en la plataforma de Atresmedia desde este 23 de marzo.

La actriz se pone en la piel de Amanda Torres, una prestigiosa abogada que en medio de un importante juicio y por culpa de un gran trauma sufre un ataque y empieza a sufrir de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Nueve meses después su vida ha cambiado y, sin dinero y sin prestigio, tiene que empezar de cero. Con esta premisa arranca esta ficción de los creadores de la exitosa Alba, cuyo equipo también está detrás de esta serie.

Con motivo del estreno, Elena Rivera ha atendido a los medios en el Festival de Málaga, donde Atresplayer ha presentado Perdiendo el juicio y Mariliendre, dos de sus grandes apuestas para esta temporada.

La vida de una abogada de éxito que se autoexige hasta casi la enfermedad tiene numerosos paralelismos con la de actriz, donde muy pocos saben si tendrán trabajo el año que viene y, como ha contado Dafne Fernández en otra entrevista, nunca saben si el papel que están interpretando en ese momento será el último.

La ansiedad se lleva por delante a su personaje: "Yo lo trabaja desde que estamos hoy en día en una sociedad muy así, muy con la ansiedad, con el estrés, todo el mundo te pide un nivel, unas expectativas y el estar a la altura".

Y, como ella misma comenta, cuando su Amanda Torres tiene que volver al ruedo no tiene ayuda de nadie: "Ahí también hay un debate tremendo en la salud mental, en que no está bien visto, en que a esta mujer le pasa esto dentro del juicio y el sector ya la ve como la loca, como una apestada, o se ríen de ella. Y ostras, hay personas que sufren mucho. Es una lección de vida para esta mujer".

Aunque la premisa tiene que ver con un TOC, la serie no va de eso, por eso no quiso adentrarse demasiado en ese mundo: "Tampoco quería irme a algo de obsesionarme y perder el foco de lo que es la serie y el proyecto por meterme en algo que no iba a ir. Leí mucho y vi muchos documentales que hablan en primera persona de cómo lo sufren y según los grados. Aquí se muestra que a ella no se le pasa. Esto no es una manía que se pasa, siempre lo tienes. Irá mejor, irá peor. Es una enfermedad que lo sufre la gente y que tiene que estar por debajo. La serie no es un drama de cómo vive una persona con TOC".

Todo el mundo conoce a alguien que usa la frase "yo tengo TOC" por cualquier pequeña manía, una frivolidad que no tiene nada que ver con esta enfermedad que a veces puede llegar a ser incapacitante.

"Era una cosa que me hacía gracia en el equipo de rodaje, porque el equipo técnico está cada uno con lo suyo y cuando me veían a la hora de hacer las escenas salía de manera natural y sin maldad pero era esta frase de 'ay, cuántas manías tiene Amanda'. Y hay un punto que desde fuera nos lo llevamos a 'bueno, manías'. Incluso mucha gente dice 'ay, yo tengo también TOC con esto' y sin embargo si te lo diagnostican son personas que lo sufren mucho y no, por eso se ha intentado tratar sabiendo que no había que profundizar una barbaridad, desde el respeto más absoluto, no llevarlo a la broma ni a la risa", explica la actriz.

Y añade: "Luego hay veces que la situación de ella cuando tiene que estar en según qué momentos desde fuera sí hace pero no se ha pretendido, desde nosotros y yo como actriz no lo he hecho nunca para que parezca una broma, al contrario, siempre lo he tratado con una seriedad y un respeto. Yo era obsesiva... a veces no estaba ni en guión escrito y yo lo metía. Esta mujer haría esto pero a mí no me quitéis el TOC".

Reconoce Rivera que "por suerte" no se le ha quedado nada del personaje y que un par de semanas después "en algún momento notaba algo que hacía con la cuchara del café y yo decía 'Elena, qué haces'. Pero nada, era muy recién terminado el rodaje".

Rivera es famosa desde que era una niña y si algo demuestra si dilatada carrera es que ha sabido gestionar la fama: "Lo he llevado de una forma muy normal, llevo muchos años y cuando llevas mucho tiempo sabes cómo relativizar las cosas".

La intérprete, que saltó a la fama por su papel de Karina en Cuéntame, intenta centrarse "en el aquí y en el ahora": "Cuando llevas tantos años sabes cómo identificar que en esta profesión es todo muy aleatorio y que el éxito y el fracaso nunca sabes. Hay veces que piensas que algún proyecto te va a cambiar la vida, o desde fuera incluso, un proyecto que dices 'buah, esto va a ser...', y luego no. Y al revés".

"Para esas cosas intento rodearme de mi entorno que me ha inculcado disfruta lo de ahora como siempre ha sido, disfrútalo bien y céntrate en tu curro que es contar historias, trabajar y luego si funciona es maravilloso y sino al siguiente proyecto y ya está", zanja.