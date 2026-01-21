Eliminan a la tenista ucraniana Oliynykova del Open de Australia y ella aprovecha para mandar un mensaje rotundo: la clave, en su camiseta

La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova, número 95 del ranking mundial en individuales, perdió este martes el partido que la enfrentó contra la estadounidense Madison Keys, por 7-6(6) y 6-1, cayendo así eliminada del Open de Australia.

Sin embargo, la deportista aprovechó la ocasión para mandar un mensaje muy reivindicativo. Ya en rueda de prensa y tras concluir el encuentro contra su rival, Oliynykova apareció con una camiseta ante los periodistas que esperaban para conocer sus impresiones.

"Necesito tu ayuda para proteger a los niños y mujeres de Ucrania, pero no puedo hablar de ello aquí", se podía leer en la prenda que portaba la tenista, que con estas palabras buscaba visibilizar el sufrimiento de sus compatriotas.

"Hubo explosiones cerca de mi casa"

Pero lejos de evitar las preguntas de los periodistas, la tenista explicó que "necesitamos vuestra ayuda y me gustaría compartir la forma de hacerlo". Asimismo, Oliynykova aportó algo de contexto, señalando que se debería "proteger a los civiles, a los niños, a las mujeres, a mí misma".

"Durante mi preparación, en Ucrania, yo oía las explosiones. Antes de viajar aquí, de hecho, hubo explosiones cerca de mi casa. Yo sé cómo se puede proteger a la gente de los drones, pero tengo que hablar fuera de aquí", subrayó la tenista.

Al hilo de esto, y preguntada por los próximos Juegos Olímpicos de invierno, Oliynykova no dio una respuesta muy clara. La tenista reconoció que no veía otros deportes, y que solo se centraba en estar al tanto del tenis.

No obstante, insistió de nuevo en destacar la situación que vive su país después de que Rusia iniciara una guerra que está a punto de cumplir cuatro años. "Toda competición es importante. Todas las ocasiones de hablar de Ucrania son claves porque esta guerra es muy larga. Ahora mucha gente no tiene electricidad, ni agua", concluyó Oliynykova en rueda de prensa.