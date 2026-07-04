Opiniones divididas por las condiciones de un restaurante a sus empleados para beber agua o refrescos: "Precio especial"

Nuevo episodio de debate en redes sociales después de que Jesús Soriano, conocido en redes sociales como @Soycamarero y por su activismo contando lo que ocurre detrás y delante de la barra y defendiendo los derechos laborales de los trabajadores, se haya hecho eco de los precios que un restaurante ha impuesto a sus empleados a la hora de consumir alguna bebida.

"Me han pasado esta nota que les ha dejado el jefe a los camareros", ha comentado Soriano al principio del vídeo publicado en TikTok, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas unas horas.

El agua sustraída de los bidones es gratis para el personal. Sin embargo, las botellas de cristal tienen "precio especial" de dos euros por unidad, al igual que las botellas de plástico. Para cualquier otra bebida, como los refrescos, es obligatorio "preguntar".

"Precio especial"

Lo que ha llamado la atención (y mucho) es la sanción que impone el restaurante en el caso de "no pasar por caja": 20 euros. "¿Es lógico que se cobre la bebida y demás que no sea agua al personal o no? Claro, estoy pensando también en el tema de que haya un contador", ha explicado.

Las opiniones han sido divididas, pero muchos están de acuerdo con que se cobre el consumo de bebidas al personal, aunque "a precio coste". El usuario @BaronRojo82 explica: "Si ya tienen el dispensador de agua, es normal que el agua embotellada se la cobre. Y otras bebidas, pues obviamente son capricho, así que los caprichos se pagan".

En el caso del usuario @mlg, matiza que entonces "ponga precio especial cada minuto que se salga tarde de trabajar, es lo lógico". "Es lo lógico,pero de precio especial no tiene nada, simplemente que no ponga nada y se da por hecho que el precio es el mismo que el del cliente y ya", replica Cristina Villaverde.