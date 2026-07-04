Una británica cuenta cómo acabó viviendo en España "por accidente": "Pensaba que estaría devastada, pero fue una señal"

La joven británica Lauren Jade se mudó a España "por accidente". Parece imposible, pero su caso es muy real y se remonta a octubre de 2021, en plena época pospandemia del coronavirus, cuando aún existían algunas restricciones, sobre todo para volar al Reino Unido, a lo que se sumó el Brexit, que dificultó aún más todo.

Ese "accidente" o casualidad cambió su vida por completo y le permitió comenzar una nueva aventura de la que no se arrepiente en absoluto, sobre todo cuando en el camino encuentra el amor.

"En octubre de 2021 vine a España para lo que se suponía que serían unas vacaciones de una semana. Mi madre y parte de mi familia se habían mudado aquí el año anterior, así que los visitaba con frecuencia y formé un pequeño grupo de amigos", ha explicado al principio del vídeo publicado en TikTok (@laurenjadewaters), que ha acumulado más de 15.000 visitas (y subiendo) en apenas unas horas.

"Pensé que el despido me devastaría, pero no"

En ese momento trabajaba telemáticamente para su empleo en el Reino Unido. Su empleador le dio permiso para trabajar unas semanas desde España. Sin embargo, el problema llegó cuando no tuvo las pruebas y documentos necesarias para poder regresar a su país a causa de la pandemia, y su regreso se retrasó semanas.

"De todos modos, no quería volver, durante ese mes, uno de mis amigos se volvió un poco más que amigo y cinco años después todavía estamos juntos. Un mes después tuve una reunión en el trabajo y me dijeron que había incumplido mi contrato, que no se suponía que debía trabajar en España", ha explicado.

Pensó que la noticia le devastaría, pero acabó siendo todo lo contrario y encontró una oportunidad para comenzar una nueva vida: "No tenía ni idea de qué iba a suceder, viví de mis ahorros durante unos meses, mi novio me ayudó muchísimo". Le costó mucho obtener un permiso de residencia por el Brexit, pero lo acabó consiguiendo gracias a un asesoramiento legal.

Y ahora, cinco años después, sentencia: "Vivo con el novio más maravilloso, dos perros perfectos, viviendo genuinamente la vida que solía manifestar".