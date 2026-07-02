Zendaya deja el maquillaje arácnido y empieza su era de inspiración griega para 'La Odisea'

Zendaya está siendo una de las grandes protagonistas del verano. La actriz forma parte del reparto de los dos grandes estrenos de este mes de julio, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, y la estrella lo está dando todo durante la promoción de estas películas.

En las últimas semanas Zendaya, junto a Tom Holland, ha recorrido varias ciudades europeas para presentar la nueva entrega de Spider-Man y la actriz ha vuelto a aplicar el method dressing, es decir, incorporar elementos de la cinta que estrena a sus looks. Con es fórmula, la intérprete y su estilista, Law Roach, han conseguido una fórmula ganadora.

Después de un maquillaje arácnido y prendas como una camiseta vintage del mítico superhéroe, Zendaya y Roach han pasado página y llega el turno de La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero. En la película, la actriz interpretará a la diosa Atenea y este miércoles en Nueva York ya ha vuelto a meterse de lleno en su papel para promocionar la película.

Zendaya, con su conjunto de Khaite en Nueva York Michael Stewart/Getty Images

La actriz paseó por las calles de la ciudad estadounidense como si se tratara del Monte Olimpo con un conjunto de blusa y falda en color marfil de la colección Resort 2027 de Khaite. La parte superior es una blusa con un pronunciado escote en V y ligeramente drapeada, con un cinturón de piel negra y detalles dorados. La falda es ligeramente transparente y de silueta A, perfecta para los meses de verano.

Para rematar el look, Zendaya apostó por accesorios en dorado. Concretamente, unos grandes pendientes de aro que quedaban al descubierto por su corte de pelo pixie, y unas sandalias de tiras doradas. La actriz suele ser fiel al modelo al modelo de stilettos So Kate de Christian Louboutin que tiene en infinidad de colores, pero La Odisea bien merecía apostar por la inspiración griega.

Zendaya, paseando por las calles de Nueva York Getty Images

Horas después, la actriz se dejó ver de nuevo con un estilismo mucho más casual, formado por unos vaqueros rectos, una sencilla camiseta blanca y unas bailarinas Tabi de terciopelo rojo.