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Zendaya deja el maquillaje arácnido y empieza su era de inspiración griega para 'La Odisea'
Moda y Belleza
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Zendaya deja el maquillaje arácnido y empieza su era de inspiración griega para 'La Odisea'

La actriz forma parte del reparto de los dos grandes estrenos del verano. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Zendaya, este miércoles en Nueva York
Zendaya, este miércoles en Nueva YorkGetty Images

Zendaya está siendo una de las grandes protagonistas del verano. La actriz forma parte del reparto de los dos grandes estrenos de este mes de julio, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, y la estrella lo está dando todo durante la promoción de estas películas. 

En las últimas semanas Zendaya, junto a Tom Holland, ha recorrido varias ciudades europeas para presentar la nueva entrega de Spider-Man y la actriz ha vuelto a aplicar el method dressing, es decir, incorporar elementos de la cinta que estrena a sus looks. Con es fórmula, la intérprete y su estilista, Law Roach, han conseguido una fórmula ganadora.

Después de un maquillaje arácnido y prendas como una camiseta vintage del mítico superhéroe, Zendaya y Roach han pasado página y llega el turno de La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero. En la película, la actriz interpretará a la diosa Atenea y este miércoles en Nueva York ya ha vuelto a meterse de lleno en su papel para promocionar la película. 

Zendaya, con su conjunto de Khaite en Nueva York
  Zendaya, con su conjunto de Khaite en Nueva YorkMichael Stewart/Getty Images

La actriz paseó por las calles de la ciudad estadounidense como si se tratara del Monte Olimpo con un conjunto de blusa y falda en color marfil de la colección Resort 2027 de Khaite. La parte superior es una blusa con un pronunciado escote en V y ligeramente drapeada, con un cinturón de piel negra y detalles dorados. La falda es ligeramente transparente y de silueta A, perfecta para los meses de verano. 

Para rematar el look, Zendaya apostó por accesorios en dorado. Concretamente, unos grandes pendientes de aro que quedaban al descubierto por su corte de pelo pixie, y unas sandalias de tiras doradas. La actriz suele ser fiel al modelo al modelo de stilettos So Kate de Christian Louboutin que tiene en infinidad de colores, pero La Odisea bien merecía apostar por la inspiración griega. 

Zendaya, paseando por las calles de Nueva York
  Zendaya, paseando por las calles de Nueva YorkGetty Images

Horas después, la actriz se dejó ver de nuevo con un estilismo mucho más casual, formado por unos vaqueros rectos, una sencilla camiseta blanca y unas bailarinas Tabi de terciopelo rojo. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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