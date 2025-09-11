Elon Musk, Boris Johnson o Feijóo, la derecha se vuelca en redes con el asesinato de Kirk

El fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en National Harbor en Oxon Hill (Maryland), el 28 de febrero de 2019.

Charlie Kirk, un conocido comentarista y activista trumpista con millones de seguidores, ha sido asesinado este miércoles a sus 31 años tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en una charla en la Universidad Utah Valley, en la ciudad de Orem (EEUU).

Pese a haber sido trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico, minutos después las autoridades han certificado la muerte del fundador de Turning Point USA, la red juvenil de derecha más influyente en EE. UU, anunciada por el propio Donald Trump.

Todo esto ha generado un gran revuelo en la sociedad americana, que no ha tardado nada en extenderse globalmente, incendiando en unas pocas horas las redes sociales de prácticamente todo el mundo.

Y, pese a que todavía no hay oficialmente ningún detenido, muchas personalidades ya han utilizado el relato de su asesinato para convertirlo en toda una guerra ideológica contra la izquierda, como ha sido el caso del propio Trump.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y una muestra de la absoluta desesperación y cobardía de quienes no pudieron derrotarlo en la discusión. Charlie Kirk fue asesinado no por defender opiniones extremistas, porque no las defendía. Fue asesinado por decir cosas que antes eran de sentido común", ha publicado el ex primer ministro británico, Boris Johnson, a través de su cuenta de X.

"Fue asesinado porque tuvo el coraje de defender públicamente las opiniones razonables de millones de personas comunes, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. El mundo tiene un nuevo y brillante mártir de la libertad de expresión. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos", ha concluido Johnson.

"¿Qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas? Mis mejores deseos de recuperación a Charlie Kirk. En democracia, la violencia no puede tener cabida ni justificación", ha publicado también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"La izquierda es el partido del asesinato", ha escrito el magnate y dueño de X, Elon Musk, de manera breve y mucho más directa, pero siguiendo la misma línea que los políticos más conservadores. Además, Musk ha acusado a los usuarios de Bluesky -competencia directa de X- de estar "celebrando un asesinato a sangre fría".

Tampoco podía faltar el representante español de la extrema derecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha tuiteado: "El asesinato de Charlie Kirk está mostrando la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental. No solo por el repugnante crimen, sobre todo por la impunidad con que lo justifican. Y es necesario recordar que la izquierda más ultra de occidente gobierna en España·.