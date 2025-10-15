El irónico comentario de Daniel Guzmán que resume la situación de la vivienda en España

El actor y director de cine Daniel Guzmán, que saltó a la fama por dar vida al personaje de Roberto en Aquí no hay quien viva, acostumbra a defender los derechos y las causas sociales con continuos mensajes que publica en sus redes sociales, pero también desde espacios televisivos.

Guzmán visitó este martes el programa de RTVE La Revuelta, que conduce David Broncano, para promocionar su nuevo trabajo, La deuda. "La historia es la de Lucas, un tipo de unos 50 años, que viven con Antonia, una anciana, y no se sabe la relación que tienen, que las vas descubriendo según avanza la película", comenzó diciendo.

"Tiene un detonante social porque adquiere el edificio un fondo de inversión para convertirlo en pisos turísticos y tiene una semana para conseguir el dinero. Es un thriller que es hasta dónde estás dispuesto a llegar por la persona en la que quieres", añadió el director de cine.

Broncano, hablando sobre el problema de la imposibilidad de comprar una vivienda y de los altos precios de alquiler que hay hoy en día en España, comentó que han buscado para ver cómo estaba la situación en el mercado inmobiliario.

"Hemos mirado por curiosidad sabiendo que la película hablaba de eso en portales inmobiliarios hemos visto pisos en Madrid, que luego pasa en más sitios, que costaban 600, 700 u 800 euros por 15 metros cuadrados", afirmó Broncano. "Con el salario mínimo interprofesional asciende a casi un 70%, para vivir en 14 metros... está bastante bien el tema inmobiliario", le replicó Guzmán.

Entonces, el actor es cuando fue irónico y describió gráficamente el problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda: "No sé por qué la gente se queja, si ya tienes casa para qué quieres comer, no lo sé". Sus palabras provocaron las carcajadas en el presentador y en todos los asistentes que ocupaban las butacas del teatro como público del programa.