Elvira Lindo hace un pronóstico contundente de qué va a pasar con el núcleo cercano de Carlos Mazón si dimite: "¿Pedirán perdón?"

La posible dimisión del presidente autonómico Carlos Mazón ha dejado sobre la mesa de la opinión pública una retahíla de posibilidades en lo que al futuro de la Generalitat valenciana respecta. ¿Quién será el sucesor? ¿Convocará elecciones? La respuesta podrá responderse en los próximos días. Pero, la periodista y escritora Elvira Lindo, en uno de sus artículos en el diario El País, titulado Las voces de los muertos, ha hecho un pronóstico contundente de qué cree que va a pasar con el núcleo cercano al president.

"Cabe preguntarse si en un futuro, cuando el estúpido relato de suspense desvele un final que se sospecha sonrojante, alguien se atreverá a pedir perdón por haber vitoreado a un mentiroso mayúsculo que no tuvo la valentía de confesar el error". La escritora lanza esta reflexión refiriéndose a todos aquellos miembros del Gobierno valenciano que han apoyado a Mazón desde el día que la DANA se llevó más de 200 vidas.

Por ello, anticipa que "a verdad se sabrá, y quienes creyeron que podrían seguir disfrutando del poder olvidando las voces de los muertos habrán de pagarlo de una u otra manera". "Pero lo que me provoca verdadera desazón es que nadie exigirá responsabilidades a los palmeros que lo protegieron para que escondiera la verdad como un trilero, a costa de humillar a las víctimas. Y ocurrirá que los mismos idiotas que aplaudieron sus embustes serán los primeros en darle la espalda en cuanto sea defenestrado".

Para explicar su desazón con la actual Generalitat, la articulista utiliza una metáfora clara. "Esto es, insisto, como vivir en dos países diferentes y cada vez más ajenos: el cinismo sigue un camino; la honestidad, otro paralelo". "A menudo pienso que hay una indiscutible responsabilidad de los medios que por creer que solo la bronca atrae al pueblo ceden un espacio inmerecido a los portavoces del enconamiento y la estupidez. Hasta que un día ocurre una tragedia y entonces nos acordamos de que ese otro país habitado por personas nobles también existe", última.

Carlos Mazón se ha tomado unos días para reflexionar el futuro de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Cuca Gamarra, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha anunciado este domingo que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá una conversación "en las próximas horas" con el president. "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública", ha aclarado en una breve declaración.