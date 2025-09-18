Alemania se toma su tiempo con Israel y Palestina: los plazos de Merz para afrontar dos debates internos difíciles

Alemania no tiene prisa... y menos con Israel de por medio. No con estas palabras, pero sí con este enfoque, Friedrich Merz ha confirmado ante Pedro Sánchez que Berlín se va a tomar su tiempo ante dos debates internos difíciles, el de las posibles sanciones a Israel y el de un potencial reconocimiento del Estado palestino.

En una comparecencia conjunta con el presidente español en Madrid este jueves, el canciller alemán ha adelantado que su Gabinete se abrirá a debatir las posibles medidas contra Israel "en los próximos días". El resultado, del que no ha querido adelantar ninguna posibilidad, lo comunicará en 'feudo' europeo, ya dentro de la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE del 1 de octubre. Será, esto sí lo ha remarcado, una "decisión conjunta".

Algo más vago ha sido su horizonte temporal al hablar de otra cuestión que marca la agenda global, el posible reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Para Friedrich Merz antes debe darse un largo camino. Porque si bien ha defendido la solución de los dos Estados para acabar con el conflicto en Gaza, hoy por hoy el Gobierno alemán "no se plantea la cuestión de un reconocimiento del Estado palestino".

No en vano, el líder teutón considera que "para nosotros tal reconocimiento debería ser uno de los últimos pasos en el camino hacia una solución de dos Estados", explicó.

Tampoco ha dado espacio a la posibilidad de hablar de 'lo de Gaza', como un "genocidio"; marcando notables diferencias con España, que hace tiempo ya adoptó esta postura, como ha querido recordar Sánchez. Enfrente, Alemania se limita a criticar parte de las medidas llevadas a cabo por Netanyahu, sin entrar en detalles. Lo más, en una reflexión aquí sí compartida con el líder socialista, mostrar "su gran preocupación por la situación humanitaria en Gaza".

"Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos todas las decisiones tomadas por el Gobierno israelí", matizó el canciller, que sí ha puesto en valor que "hace semanas" decidió no suministrar armas a Israel que pudieran emplearse en la Franja. "Y la evolución de los últimos días me confirma que no ha habido mejor alternativa", ha rematado.

Pese a sus críticas a Tel Aviv, para Merz, el futuro de la guerra está en manos de Hamás, que "puede poner a esta guerra" con solo "liberar a los rehenes y dejar las armas".