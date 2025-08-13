En Estados Unidos describen a Pedro Sánchez con 10 palabras que dejan todo claro 

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times ha publicado un artículo de opinión firmado por Omar G. Encarnación, profesor de política en el Bard College, en el que se pone en valor la posición del Gobierno de España ante la inmigración y en el que se describe con palabas rotundas a Pedro Sánchez.

En el texto se dice que el jefe del Ejecutivo es "uno de los últimos exponentes de la socialdemocracia en Europa" y afirma que España "está trazando su propio camino que la política migratoria" y "desafiando las tendencias políticas occidentales".

El autor destaca que "en un momento en que muchas democracias occidentales intentan mantener fuera de sus fronteras a los migrantes, España, audazmente, los acoge". Además, pone en valor que en España ha habido una reacción "negativa sorprendentemente menos intensa" que en otros países de Europa y destaca "el nivel relativamente alto de tolerancia hacia la migración entre los españoles".

Pragmático y deliberado

En cualquier caso, matiza que el "planteamiento de Sánchez dista mucho de ser un experimento de fronteras abiertas" y señala que "más bien es tan pragmático como deliberado". En este punto, el autor recuerda que el presidente del Gobierno "ha hecho hincapié en sus beneficios económicos, como la incorporación de trabajadores más jóvenes al sistema de seguridad social y la ocupación de puestos de trabajo no deseados por los españoles".

El artículo admite que no se sabe cuánto tiempo España seguirá dando la bienvenida a los inmigrantes y en este sentido destaca el crecimiento de Vox, pero celebra que el país está demostrando que "una política migratoria generosa no es una amenaza para una nación ni para una economía próspera": "Más que eso, es un recurso para el crecimiento y la renovación que mucha gente en otros países está desdeñando".

El New York Times no es, ni mucho menos, el primer periódico extranjero que se fija en la diferente política migratoria de España. Hace pocos días, el el diario francés Libération iba en la misma línea, destacando que "al contrario de lo que se escucha en Francia, el gobierno español se ha arriesgado al afirmar que la inmigración no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para el crecimiento económico".

En Alemania también ha ocurrido algo similar y ya en mayo el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung llevaba un titular contundente: "La economía necesita a los sudamericanos".

El rotativo explicaba que España "está tomando un camino diferente en política migratoria y ahora quiere legalizar a más de un millón de inmigrantes" y avisaba de que "sin los inmigrantes de América del Sur la economía no prosperaría".