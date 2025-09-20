Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Francia usan esta imagen de Sánchez y hacen un análisis que deja en muy buen lugar a España
Virales

La noticia suma ya más de 8.000 'me gusta' en X.

Foto del pasado 18 de septiembre de Pedro Sánchez.Europa Press via Getty Images

España no va tan mal o eso es lo que dicen los datos internacionales sobre la economía española. Hace una semana era la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's Global (S&P) la que aumentaba la calificación de España por la buena evolución mostrada, alcanzando un notable alto.

Pero esta vez ha sido el medio francés l'Humanité el que ha analizado la situación económica y lo ha hecho con una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sonriendo y un titular que suman más de 6.000 me gusta en la red social X.

"'España tiene ahora 2,3 millones de empleos más que antes de la pandemia': cómo el Gobierno de izquierdas ha reactivado la economía nacional", ha expresado en el titular de la noticia.

En el artículo, el medio francés ha asegurado que la previsión de crecimiento del PIB es "del 2,6% este año (frente a un crecimiento medio del 0,9% en la Unión Europea y de sólo el 0,6% en Francia), descenso del paro, aumento del PIB per cápita del 16,4% en cinco años".

"Al seguir políticas presupuestarias expansivas –acompañadas de medidas sociales que se centran especialmente en el dinamismo del empleo y en una reforma laboral progresiva– , en el extremo opuesto de las recetas de austeridad defendidas por Bruselas, España muestra unos resultados económicos muy superiores a los del resto de la eurozona", ha expresado.

El citado medio también ha entrevistado a Ignacio Álvarez Peralta, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y exsecretario de Estado de Derechos Sociales, y le ha preguntado sobre si el crecimiento del PIB español tiene que ver por el "auge del sector turístico y el crecimiento demográfico".

"El sector turístico siempre ha sido un elemento clave (...) Más allá del turismo, la contribución del consumo privado al crecimiento del PIB durante el período 2021-2025 fue decisiva y, en promedio, la mayor de todos los componentes de la demanda: 2,3 puntos porcentuales anuales, de un crecimiento promedio del PIB del 4,4 % anual. Esto se explica por el aumento de los ingresos reales de los hogares y el fuerte incremento del empleo durante este período", ha contestado Ignacio Álvarez.

