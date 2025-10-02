En Italia bloquean el Metro por Palestina y Marina Lobo firma el tuit del día al explicar lo que pasaría en Madrid

La periodista, humorista y colaboradora de 'Malas lenguas', Marina Lobo, ha publicado un tuit a través de su cuenta de la red social X (@marinaLobL) en el que ha reflejado de forma irónica una realidad de lo más desesperante.

Con todas las miradas puestas en el escandaloso asalto de Israel a los barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, la respuesta de parte de la ciudadanía europea no se ha hecho esperar.

Un ejemplo de esto han sido los ciudadanos de la ciudad italiana de Nápoles, quienes se han lanzado a las calles a portestar por la detención ilegal de los activistas humanitarios y han decidido bloquear la estación central de Nápoles como reivindicación.

En este contexto, Lobo ha citado un tuit del usuario Lavín (@laviincompae), en el que adjuntaba un vídeo en el que se veía a los napolitanos caminando por encima de las vías de la estación central con banderas de Palestina y bengalas.

"Han bloqueado la estación central de Nápoles en protesta por el abordaje de la Flotilla. Me encanta Italia, me encanta Nápoles y su gente. #BlocchiamoTutto (“bloqueémoslo todo”)", ha comentado el usuario.

Un tuit que la periodista ha utilizado para hacer una crítica pública en tono de humor, pero sobre un tema algo distinto: el colapso del transporte público madrileño. Que tiene como diferencia principal que no es para nada algo voluntario, sino una muestra de un sistema de transporte ineficiente.

"Aquí bloquearíamos el metro pero es que ya lo ha hecho Ayuso ella sola", ha tuiteado Lobo, consiguiendo con su irónica publicación más de 200.000 visualizaciones y 6.000 'me gustas'.

"Se puede decir más alto pero no más claro"; "Ojo, que igual le has dado una brillante idea. Que cada empujador lleve una bandera Palestina y así ella podrá decir que Metro Madrid ofrece el mejor servicio del mundo, pero el caos lo provoca una turba de terroristas islámicos jajaja", han comentado algunos usuarios.