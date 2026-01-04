Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todas las imágenes que hay de Nicolás Maduro tras su captura por EEUU
EN DIRECTO
Las Fuerzas Armadas de Venezuela dicen que parte del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado "a sangre fría"
Global
Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras su detención.

Todas las imágenes que hay de Nicolás Maduro tras su captura por EEUU

Recopilamos todas las fotografías que se han difundido del hasta ahora mandatario venezolano. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
alt="alt="Así ha llegado Nicolás Maduro detenido.""
Así ha llegado Nicolás Maduro detenidoAsí ha llegado Nicolás Maduro, detenido y acompañado por agentes de la DEA. Lo ha hecho con un nuevo look, diferente al de la imagen que publicó Donald Trump y que se hizo viral en redes sociales. via REUTERS
alt="alt="Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). La captura de Maduro por parte de Estados Unidos sumió al país suramericano en la incertidumbre después del anuncio del mandatario Donald Trump de que gobernarán esta nación, mientras la oposición mayoritaria llamó los ciudadanos a estar vigilantes hasta que se «concrete la transición»""
  Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de DrogasEs, probablemente, una de las imágenes más virales desde su captura.EFE
alt="alt="Imagen que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.""
  Imagen que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA)Imagen que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.EFE
alt="alt="Nicolás Maduro pisa el suelo estadounidense tras su captura, rodeado de agentes de EEUU""
  Nicolás Maduro pisa el suelo estadounidense tras su captura, rodeado de agentes de EEUUNicolás Maduro pisa el suelo estadounidense tras su captura, rodeado de agentes de EEUUEFE
  La primera imagen de Nicolás Maduro tras su capturaEsta es la primera imagen que pudimos ver del mandatario venezolano tras su captura por parte de tropas de EEUU. En la imagen se puede observar que el venezolano lleva un chándal de Nike, que se hizo bastante viral en las redes sociales. Donald trump
Andrea Cadenas de Llano Sosa
