En Reino Unido advierten a los británicos que viajarán a España en Semana Santa: no va a gustar

El periódico británico Daily Express, fundado en 1900 por Sir Arthur Pearson y que llegó en 1936 a ser el de mayor tirada en el mundo, ha dado una advertencia a sus ciudadanos británicos que tengan planeado viajar a España la próxima semana, que comienza con el inicio de la Semana Santa.

La articulista Grace Piercy se ha hecho eco de lo que va a pasar en los destinos turísticos europeos muy solicitados como España. A partir del 1 de abril, los británicos tendrán un recargo de 32 libras en los vuelos a causa de un aumento de las tasas del Impuesto sobre el Transporte Aéreo de Pasajeros (APD), provocando un aumento del precio en los billetes.

Este impuesto es el que pagan las aerolíneas a la HMRC, el departamento del gobierno del Reino Unido que se encarga de recaudar los impuestos, por aquellos pasajeros que salen de los aeropuertos del Reino Unido. Las tarifas varían según la distancia del vuelo y la clase de viaje, siempre que tengan más de 16 años en vuelos nacionales como internacionales.

Depende de la clase, más se paga

Aunque el impuesto la pagan las aerolíneas, estas no pierden el tiempo en incluir un cargo en los billetes para cubrir el gasto, por lo que la articulista traduce que, al aumentar el APD, aumentan los precios de los vuelos. La propia HMRC anunció las nuevas tarifas, que durarán desde el 1 de abrl hasta el 31 de marzo de 2027.

Como es habitual, los pasajeros de clase económica pagarán la tarifa aérea más baja, mientras que los que viajen en primera clase pagarán las tarifas más altas. De este impuesto,en la categoría A entran los vuelos de entre cero y 2.000 millas, por lo que cubre toda Europa y la mayor parte del norte de África.

Aquellos que quieran viajar a lugares como España, Francia, Portugal y Grecia entrarán dentro de esta categoría, abonando 4 libras más que la tarifa actual.