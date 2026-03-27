La Aemet confirma el buen tiempo para Semana Santa, aunque lloverá en estas zonas

Llega la Semana Santa y la Aemet trae buenas noticias: habrá cielos despejados en buena parte del territorio español. Esto hace más fácil que planifiques tus vacaciones, por ejemplo, si viajas a una zona de costa y buscas sol, o si prefieres disfrutar de las procesiones sin tener que estar pendiente de las previsiones meteorológicas.

Que la Semana Santa vaya a ser estable en casi toda la península puede parecer sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta las abundantes lluvias que se registraron en enero y febrero y la llegada de la borrasca Therese, que ha afectado principalmente a Canarias, pero que ha supuesto un récord en lo que se refiere a las borrascas de alto impacto. Ha sido la número 19 de la temporada.

El buen tiempo durante los próximos días se debe a la posición del anticiclón de las Azores, que protege de la llegada de borrascas, aunque en algunas zonas de la península y en Baleares pueden registrarse precipitaciones, temperaturas bajas e incluso nevadas.

La Aemet está publicando cada día un informe centrado en el tiempo para Semana Santa. A día de hoy sus previsiones llegan al Jueves Santo, la primera jornada que es festiva para muchos, pues la mayoría de comunidades autónomas la tienen designada así, aunque no sea festivo nacional como el Viernes Santo.

La Aemet avisa: buen tiempo en Semana Santa, menos en estas zonas

La predicción de la Aemet es bastante clara. Los cielos despejados dominará la mayor parte de la península al menos desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo. Buenas noticias para las procesiones, pero también para aquellos que se desplazan en carretera o buscan el sol después de un invierno repleto de lluvias.

Lo más reseñable estos días son las nevadas en cotas bajas en el tercio norte, así como los chubascos de posible intensidad fuerte en Baleares durante la jornada del Domingo de Ramos (29 de marzo).

Desde el Lunes Santo (30 de marzo) hasta el Jueves Santo (2 de abril) también se espera sol en la mayoría de zonas del país, aunque pueden registrarse lluvias en el extremo norte. También hay probabilidad de chubascos en zonas del este, el sur y Baleares.

Esto último se debe a "un sistema de bajas presiones con una elevada incertidumbre en su posicionamiento", según la Aemet, que también "podría acabar incidiendo sobre el archipiélago dejando precipitaciones que podrían ser fuertes".

En cualquier caso, lo más probable es que encuentres cielos despejados. La Aemet, eso sí, todavía no ha hecho su predicción para el Viernes Santo. A lo largo de las próximas horas se podrá conocer con mayor certeza cuál es la previsión para esta jornada.