Roberto Brasero avisa de lo que pasará en España al inicio de Semana Santa: mucho ojo al Domingo de Ramos

Roberto Brasero, el meteorólogo estrella de Antena 3, se ha referido al tiempo que hará en Semana Santa, resolviendo así una de las grandes incógnitas para muchos españoles que buscan disfrutar de unos días de descanso.

A pesar de las temperaturas primaverales que está habiendo estos días, habrá que volver a sacar la ropa de invierno estos días. Así lo ha afirmado este viernes en la cuenta de TikTok de El tiempo en Antena 3.

Roberto Brasero ha puesto especial atención en el Domingo de Ramos, que llegará "con más frío, vientos más fuertes y nevadas". Temperaturas algo inusuales tratándose ya del mes de abril.

"El viento va a ser muy fuerte el domingo"

"Es una masa de aire polar lo que va a ir entrando, no es demasiado infrecuente, a finales de marzo se pueden dar. Lo que pasa que este año coincide con justo el arranque de la Semana Santa, el Domingo de Ramos", ha afirmado Roberto Brasero.

Sin embargo, este tiempo adverso apenas durará un día, pues "a partir del lunes, esa masa de aire polar ya se irá retirando" y "volverán a subir las temperaturas". Sin embargo, el meteorólogo avisa de cara al último día de Semana Santa.

"Antes de que vuelvas a colgar el abrigo, piensa que el domingo el viento va a ser muy fuerte en zonas donde está soplando ahora, pero es que va a ir a más", ha alertado Brasero en TikTok.

¿Dónde se notará más el tiempo adverso?

El meteorólogo de Antena 3 ha contado también en qué puntos de España se dejará notar más esta bajada de las temperaturas: "En Aragón, en Cataluña, en Baleares, las rachas pueden ser incluso huracanadas. Tenemos avisos por fuerte viento. Y tendremos nevadas".

"La cota de nieve va a bajar de golpe, sobre todo Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde puede nevar a partir de quinientos metros o por debajo. Precipitaciones que ahí van a ser de nieve y pueden ser abundantes", ha proseguido Brasero.

Asimismo, ha dicho que "veremos nubes por el este y el sur, por el Mediterráneo, no se marchan del todo". No obstante, ha contado que habrá lluvias y que, en caso de que arruinen las procesiones, "no se ven hasta final de Viernes Santo".