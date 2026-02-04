El diario más vendido de Alemania ve lo que Elon Musk llama a Pedro Sánchez: da un aviso de lo que puede pasar a partir de ahora

El diario alemán Bild, fundado en 1952 por Axel Springer y actualmente el más vendido de Alemania, se ha hecho eco del lío que ha generado la interacción entre el magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la prohibición de acceder a las redes sociales a los menores de 16 años.

Todo comenzó en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebró el martes en Dubái. El jefe del Ejecutivo central anunció esta medida y que perseguirán a las plataformas digitales que no retiren contenido "de odio" y que sean "Ilegales".

De esta manera, también se abordará, con la Fiscalía española, investigar a empresas como Grok, TikTok e Instagram por si han cometido posibles infracciones legales. Para Sánchez, las redes sociales se han convertido en un "estado fallido", un lugar en el que "se ignoran las leyes, se toleran los delitos y donde la información vale más que la verdad". Además, la "mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

Bild pone la lupa en los insultos

El citado diario alemán no ha podido evitar hacerse eco de la reacción de Musk que, en su propia red social, citó un tuit para atacar a Sánchez: "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España". Esto generó miles de reacciones, pero por si fuera poco, poco después volvió a arremeter: "Sánchez es un verdadero fascista totalitario".

Para Bild, España quiere "seguir el ejemplo" del camino que "ha liderado" Australia todo este tiempo. Han sido muy breves, pero tajantes. Antes de advertir de las consecuencias, ponen en contexto el núcleo del plan.

"Los menores de 16 años ya no tendrán acceso a las redes sociales y se deberá exigir a los proveedores que implementen sistemas de verificación de edad", explican.

El aviso de Bild que hay que tener en cuenta

El articulista se ha centrado sobre todo en dar un aviso a navegantes sobre lo que puede pasar a partir de ahora en España. No ya en las consecuencias positivas o negativas que esta medida tendrá en los adolescentes españoles, sino en lo que puede suponer de forma nacional.

"El propio Sánchez también empleó un lenguaje drástico, comparando las redes sociales con un 'estado fallido donde se ignoran las leyes y se tolera a delincuencia'", comparan. Además, destacan que el PP "también apoya en general esta propuesta", sin embargo, describen que "muchos detalles siguen sin estar claros".

Avisan que en caso de que este plan reduzca las ganancias de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, cuyos ejecutivos incluso se podrían enfrentar a procesos penales, podría tener "repercusiones internacionales".

"Se considera posible un conflicto con el presidente estadounidense Donald Trump", avisan.