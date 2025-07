En Reino Unido lanzan un aviso por la regla que empieza a aplicarse en los restaurantes de España: afecta a todo el mundo

Medios de comunicación del Reino Unido están avisando a sus lectores, especialmente a los que suelen veranear en España, de una práctica que están adoptando algunos restaurantes de este país.

"Se advierte a los turistas que comen fuera de casa en España que este hábito común ahora está 'prohibido", dice por ejemplo The Mirror, que advierte: "Los británicos que viajen a Mallorca para sus vacaciones de verano deben tener en cuenta una nueva norma que se está implementando en algunos restaurantes de la isla española. Si los turistas planean disfrutar de una cena en grupo, una solicitud típica ahora está prohibida".

De acuerdo con ese rotativo y con otro muy popular, The Sun, "los turistas que piensen dividir la cuenta en los restaurantes se llevarán una sorpresa en algunos lugares": "Juanmi Ferrer, presidente de la Asociación de Restaurantes CAEB de Mallorca, explicó que algunos establecimientos de restauración están empezando a impedir que los clientes paguen la cuenta por separado".

En palabras de Ferrer: "Hay una cuenta por mesa, y los clientes son quienes deben gestionar el pago. Algunos no quieren pagar el vino, otros piden específicamente pagar su plato. Esto se complica para el personal, y puede haber artículos que no se cobran. Es una pérdida de tiempo, y más aún si la cuenta no cuadra".

"Ferrer destaca que la molestia de pagar facturas se suma a la ya de por sí pesada carga de trabajo de los trabajadores de restaurantes. Esto se agrava aún más por la escasez de personal", señala The Mirror, que avisa de que la regla de 'una mesa, una cuenta' está ganando terreno en España y que "destinos turísticos como Zaragoza, Málaga y zonas de Barcelona están adoptando esta política.