En 'The New York Times' hablan de Franco de una forma que cabreará a los jóvenes que añoran el franquismo

El prestigioso medio estadounidense The New York Times, fundado en septiembre de 1851 por Henry Jarvis Raymond, con unos 580.000 suscriptores de la edición impresa y 11 millones de suscriptores digitales, ha publicado un artículo de opinión del escritor español Paco Cerdá sobre Franco que no gustará nada a los que alaban el franquismo.

Con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, el ganador del Premio Nacional de Narrativa 2025 ha querido compartir una reflexión sobre aquellos jóvenes que valoran como positiva la etapa de la dictadura, según recogió en octubre una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En el titular, ha dejado clara la idea de su escrito: "Es hora de enterrar el fantasma de Franco". Tras ello, ha contado que su bisabuelo fue electricista y concejal durante los años de la República Española y, en la primavera de 1939, "las autoridades fascistas victoriosas lo arrestaron y encarcelaron". "Cuatro años después, fue fusilado contra el muro de un cementerio", ha contado.

"Su delito fue su constante compromiso con la República. Cada vez que contemplo ese cuadro en casa de mi abuelo, veo más allá de mi bisabuelo, el terrible legado de la dictadura. Es un legado no solo de asesinatos políticos, como el suyo, sino también del silencio que mi abuelo se vio obligado a guardar en los años posteriores", ha contado Paco Cerdá.

En la columna de opinión publicada en The New York Times, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dedicado el año a conmemorar el aniversario de la muerte de Franco con actividades bajo el lema 'España en Libertad' y ha recriminado que no cuenta "con una aceptación universal". "Los partidos conservadores y de extrema derecha españoles, el Partido Popular y Vox, se han negado en gran medida a participar", ha detallado.

"El miedo a que nuestro pasado nos divida ha regresado. Franco, tras su muerte, persiste, un fantasma que acecha a los vivos de España. Al olvidar su régimen de terror y purificar su memoria, corremos el riesgo de trivializar el autoritarismo y debilitar la democracia", ha defendido.

Paco Cerdá ha detallado que España emergió del fascismo "30 años después de la derrota de las potencias del Eje". "En aquel momento, no rechazamos el fascismo. Simplemente lo borramos", ha añadido, antes de reconocer que "España nunca tuvo una cultura antifascista que glorificara la memoria del exilio de los republicanos españoles que huyeron durante y después de la Guerra Civil".

Por ello, el escritor ha advertido de que la realidad demográfica española es "significativa para comprender dos tendencias alarmantes". "Según encuestas recientes realizadas para el periódico El País, el 30,6 % de los españoles menores de 24 años apoya a Vox, el partido de extrema derecha. Aún más inquietante, uno de cada cuatro jóvenes españoles preferiría el autoritarismo a la democracia 'en determinadas circunstancias", ha expresado.

Ha propuesto que se diseñe "un currículo educativo" para que se enseñe a los jóvenes "tanto sobre Franco como sobre el terror del franquismo". "Franco no es pasado. Franco es presente. Y lo seguirá siendo mientras los españoles no nos unamos para enterrarlo", ha advertido.