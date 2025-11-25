Encontronazo entre Javier Ruiz y Antonio Maíllo en TVE: "Me ha insultado"
El presentador de 'Mañaneros 360' y el político de IU han tenido sus más y sus menos.
Rifirrafe en TVE. Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360 en TVE, ha protagonizado un encontronazo junto a Antonio Maíllo, coordinador federal de IU. Durante una conexión en directo para abordar la corrupción del PP en Almería, el político se ha quejado de que el periodista le diera poco tiempo para explicarse y de su falta de respeto por los políticos de izquierdas.
"Me parece que me das poca posibilidad de explicar por qué doy el salto a la candidatura de Andalucía", le ha reprochado Antonio Maíllo. Una respuesta que no ha gustado a Javier Ruiz, que le ha respondido con un "me permitirá que las preguntas se las haga yo".
"Usted me llama, me hace una pregunta, pasa otra vez a los tertulianos que llevan todo el programa andando...", se ha defendido el político de IU. La respuesta del periodista ha sido clara y concisa: "Dirijo yo el programa, no lo dirige usted. Con todo el cariño del mundo, Antonio… Me va a perdonar, pero usted no me dirige a mí; ni usted, ni ningún partido político".
"Por favor, me parece de una demagogia brutal, Javier", le ha contestado Maíllo, al tiempo que la disputa dialéctica seguía escalando. "Señor Maíllo, segunda vez que usted me insulta y yo a usted no, segunda vez", le ha contestado Ruiz.
Por su parte, el político de izquierdas ha aclarado que "no le he insultado", mientras el presentador de TVE intentaba zanjar la conversación: "Podemos alargar esto todo lo que usted quiera".
"Me está usted llamando la atención y llamándome demagogo, y yo a usted no le estoy faltando en absoluto. No le he faltado a Vox, no le voy a faltar a Izquierda Unida", le ha vuelto a reprochar Javier Ruiz. "Me parece desproporcionada su respuesta", ha aclarado Maíllo en un tono más tranquilo.
Finalmente, ambos han acercado posturas. "Démosle a esto una segunda oportunidad. Volvamos a encontrarnos. Yo le pido a usted respeto y le garantizo que yo se lo guardo a usted y todo el afecto del mundo", le ha pedido Javier Ruiz a Maíllo, que ha recogido el guante: "Se lo tengo y lo sabe".