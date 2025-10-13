Encuentra en la calle esta nota que le había escrito una madre a su hijo y emociona a media España

El mensaje de una madre a su hijo encontrado en una nota en el suelo se ha convertido en uno de los tuits con mayor alcance que se han visto en la última semana por gente anónima o que no tiene decenas de miles de seguidores.

Fue la usuaria de X @martxgx_, la red social anteriormente conocida como Twitter, la que publicó en su perfil una foto del trozo de papel que se encontró por la calle y que estaba escrito a mano por una madre.

"Ale, te quiero mucho hijo. Cuéntame por aquí todo lo que quieras. Mamá siempre estará para ayudarte", se puede leer como le escribió con todo el amor la madre de este niño, que había perdido la nota.

"Me he encontrado esta nota en el suelo y me he puesto a llorar", ha escrito la tuitera junto a la nota. El tuit de esta usuaria se ha hecho viral superando las 200.000 reproducciones y los 11.000 me gusta. Además, también ha cosechado multitud de respuestas.

La mayoría de los tuiteros opinan que el papel se le ha caído al niño y que, sin saberlo, acababa de perder un tesoro. "Que Ale encuentre el papelito de nuevo, por favor 😭", le ha contestado un usuario.

"Tengo una nota que me escribió mi madre en la primera página de un diario que me regaló cuando cumplí nueve años y es uno de los mayores tesoros que conservo de ella", ha reconocido otra.

También ha habido varios que han reconocido que la imagen de esa nota les ha emocionado. "Soy un mar de lágrimas", "acabo de ver esto y yo también me he puesto a llorar…", "se me ha puesto la piel de gallina" o "encontrar este tipo de cosas es top de experiencias que te arruinan el día" son algunos de los mensajes que han dejado.