Toyota da con la tecla del amor por San Valentín en una publicación que ha dado mucho que hablar

Un gesto tan habitual como mover el asiento del coche Toyota lo ha convertido en San Valentín en publicidad que da que hablar.

Hoy es 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados, día de llevar a tu pareja el desayuno a la cama, reservar comida o cena en un restaurante y contribuir a que floristerías y papelerías hagan el agosto. Amor y marketing se unen, como pasa con tantas otras celebraciones, y muchas empresas aprovechan la amorosa coyuntura. De ellas, ha destacado el tuit de Toyota en X.

En el Día de San Valentín, muchas marcas tratan de conectar con el público aprovechando el ambiente romántico. Pero no todas consiguen la suficiente originalidad para dar con la tecla y "amar" un tuit. Este 14 de febrero, Toyota España lo ha conseguido con ese primerísimo plano de un botón de reclinar asiento y debajo un sencillo "Feliz Día de San Valentín". A buen entendedor...

Las reacciones del tuit: o lo amas o lo odias

La elección de un tuit tan directo ha generado comentarios y compartidos entre usuarios durante el Día de los Enamorados. Una vez más, el marketing y la publicidad demuestran que menos es más: incluso las publicaciones más breves pueden convertirse en pequeños éxitos de engagement cuando se alinean con una fecha emocional clave.

Sin embargo, otros internautas lo han visto como mal gusto: "Me imagino el momento en el que el director de Marketing y el CM de Toyota España aprobaron esto. Que básicos, igual que sus productos", ha puesto un internauta.

También hay forma de contestar "con la misma moneda", con la competencia estrujándose el cerebro marketiniano para ofrecer el mejor anuncio de un día tan especial, como es el aso de Leroy Merlin:

Y cómo no, no pueden faltar internautas con humor donde dan a entender que San Valentín es un día duro para ellos: "Para qué lo quiero, si total en la vida no lo voy a usar nunca", apunta otro usuario de X; o este que dice: "Ojo que dicen que es mala suerte culear en lo auto, muchachos. Saludos!".