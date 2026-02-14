Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un psicólogo señala por qué algunos profesores son "máquinas de crear traumas" y lo que se debería hacer
Virales
Virales

Un psicólogo señala por qué algunos profesores son "máquinas de crear traumas" y lo que se debería hacer

"La tasa de imbéciles, cuñados, desmotivados, irresponsables, psicópatas o inútiles como profesores es exactamente la misma que en cualquier trabajo".

Juan De Codina
Juan De Codina
El psicólogo Tomás Navarro.
El psicólogo Tomás Navarro.Getty Images / TikTok: @tomasnavarropsi / Fotomontaje: HuffPost

El psicólogo Tomás Navarro ha puesto en evidencia lo que hacen "algunos" (y lo recalca) profesores que perjudican mucho a sus alumnos. Los ha llamado "máquinas de crear traumas" y ha dejado una breve reflexión sobre por qué pasa y qué se puede hacer al respecto, que es precisamente lo que otros docentes sí hacen.

"Algunos profesores son máquinas de crear traumas y deberían estar deportados a Siberia picando carreteras y abriendo túneles. ¿Por qué? Pues porque en algún momento se han olvidado de la vulnerabilidad de los alumnos, que al final son niños y jóvenes", ha alegado al principio del vídeo que ha publicado en sus redes sociales (@tomasnavarropsi)

Ha recordado antes de entrar en profundidad que se está refiriendo a "algunos", no los nombra de una manera general, ya que sí hay profesores "que cambian vidas a mejor". La tasa de "imbéciles, cuñados, desmotivados, irresponsables, psicópatas o inútiles como profesores es exactamente la misma que en cualquier trabajo".

La diferencia entre Primaria y Secundaria

El psicólogo ha sacado una gran diferencia entre los profesores de Primaria y Secundaria: "En secundaria, tristemente, se ha pasado de ser un trabajo vacacional a ser un trabajo cómodo, con vacaciones, con poca supervisión, etcétera, donde tenemos que corregir muchos exámenes, pero con menos horas de trabajo en el aula".

"No tienes un jefe ahí encima, los objetivos son más laxos y es un trabajo cómodo para determinados perfiles", ha añadido. Lo ha comparado con un genio matemático que ha solucionado un problema histórico que ha acabado dando clases en un instituto de pueblo: "A veces esa frustración hay que gestionarla, y si no, la acaban pagando los niños o los jóvenes".

Al hacer eso, el psicólogo ha criticado que "se han olvidado de respetar el valor y la importancia de la educación y de que sus usuarios son niños, y que hay niños que son más movidos, niños que son menos movidos".

Al profesor que respeta "se le respeta"

Navarro, que también da clases, ha recordado una frase que le dijo uno de sus alumnos: "Al profesor que respeta, se le respeta. Al que no, pilla".

Ha concluido sobre qué hay que hacer: "Tenemos que ver qué es lo que hace un profesor para tener lo que tiene, algunos profesores confunden la autoridad con humillación y humillan a sus alumnos. Los tratan como trozos de carne, les etiquetan: 'este no sirve para estudiar', etc".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales