Un psicólogo señala por qué algunos profesores son "máquinas de crear traumas" y lo que se debería hacer

El psicólogo Tomás Navarro ha puesto en evidencia lo que hacen "algunos" (y lo recalca) profesores que perjudican mucho a sus alumnos. Los ha llamado "máquinas de crear traumas" y ha dejado una breve reflexión sobre por qué pasa y qué se puede hacer al respecto, que es precisamente lo que otros docentes sí hacen.

"Algunos profesores son máquinas de crear traumas y deberían estar deportados a Siberia picando carreteras y abriendo túneles. ¿Por qué? Pues porque en algún momento se han olvidado de la vulnerabilidad de los alumnos, que al final son niños y jóvenes", ha alegado al principio del vídeo que ha publicado en sus redes sociales (@tomasnavarropsi)

Ha recordado antes de entrar en profundidad que se está refiriendo a "algunos", no los nombra de una manera general, ya que sí hay profesores "que cambian vidas a mejor". La tasa de "imbéciles, cuñados, desmotivados, irresponsables, psicópatas o inútiles como profesores es exactamente la misma que en cualquier trabajo".

La diferencia entre Primaria y Secundaria

El psicólogo ha sacado una gran diferencia entre los profesores de Primaria y Secundaria: "En secundaria, tristemente, se ha pasado de ser un trabajo vacacional a ser un trabajo cómodo, con vacaciones, con poca supervisión, etcétera, donde tenemos que corregir muchos exámenes, pero con menos horas de trabajo en el aula".

"No tienes un jefe ahí encima, los objetivos son más laxos y es un trabajo cómodo para determinados perfiles", ha añadido. Lo ha comparado con un genio matemático que ha solucionado un problema histórico que ha acabado dando clases en un instituto de pueblo: "A veces esa frustración hay que gestionarla, y si no, la acaban pagando los niños o los jóvenes".

Al hacer eso, el psicólogo ha criticado que "se han olvidado de respetar el valor y la importancia de la educación y de que sus usuarios son niños, y que hay niños que son más movidos, niños que son menos movidos".

Al profesor que respeta "se le respeta"

Navarro, que también da clases, ha recordado una frase que le dijo uno de sus alumnos: "Al profesor que respeta, se le respeta. Al que no, pilla".

Ha concluido sobre qué hay que hacer: "Tenemos que ver qué es lo que hace un profesor para tener lo que tiene, algunos profesores confunden la autoridad con humillación y humillan a sus alumnos. Los tratan como trozos de carne, les etiquetan: 'este no sirve para estudiar', etc".