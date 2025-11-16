Enseña el bocadillo de jamón que se ha comprado por 10 euros en el Bernabéu y el debate está servido

Vista del espéctaculo antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín

El Santiago Bernabéu vivió este domingo un evento histórico: la NFL desembarcó en Madrid con el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, transformando el estadio merengue en un auténtico campo americano. Para la ocasión, se ajustó el césped a las medidas de la NFL y se ampliaron vestuarios y banquillos.

La jornada comenzó con el himno de Estados Unidos y el de España, los cuales resonaron en las gradas, acompañados de un homenaje a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Después, el partido siguió con la tradicional moneda al aire, protagonizada por Zinedine Zidane y Dan Marino.

Más allá del espectáculo deportivo, la experiencia también dejó momentos curiosos. Un aficionado, @jacksettleman en ‘X’ (antes Twitter), compartió la foto del bocadillo de jamón que se compró en el estadio, por el que afirma haber pagado 10 euros. "€10 iberico jamon sandwich at the Bernabéu", escribió junto a la imagen.

La publicación no tardó en desatar reacciones. "Suerte que hay algo dentro del pan", bromeaba un usuario. "Esto requiere la intervención policial", ironizaba otro. "No me vas a entender, pero te han timado", añadía un tercero. Otro recordaba entre risas que la empresa detrás de este, es de EEUU. "Es una empresa estadounidense la que gestiona esto, jajaja", aseguró. La publicación lleva ya medio millón de me gusta.