Enseña el bocadillo de jamón que se ha comprado por 10 euros en el Bernabéu y el debate está servido

"No me vas a entender, pero te han timado", le ha escrito un usuario en respuesta.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Vista del espéctaculo antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín
Vista del espéctaculo antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo MartínEFE

El Santiago Bernabéu vivió este domingo un evento histórico: la NFL desembarcó en Madrid con el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, transformando el estadio merengue en un auténtico campo americano. Para la ocasión, se ajustó el césped a las medidas de la NFL y se ampliaron vestuarios y banquillos.

La jornada comenzó con el himno de Estados Unidos y el de España, los cuales resonaron en las gradas, acompañados de un homenaje a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Después, el partido siguió con la tradicional moneda al aire, protagonizada por Zinedine Zidane y Dan Marino.

Más allá del espectáculo deportivo, la experiencia también dejó momentos curiosos. Un aficionado, @jacksettleman en ‘X’ (antes Twitter), compartió la foto del bocadillo de jamón que se compró en el estadio, por el que afirma haber pagado 10 euros. "€10 iberico jamon sandwich at the Bernabéu", escribió junto a la imagen.

La publicación no tardó en desatar reacciones. "Suerte que hay algo dentro del pan", bromeaba un usuario. "Esto requiere la intervención policial", ironizaba otro. "No me vas a entender, pero te han timado", añadía un tercero. Otro recordaba entre risas que la empresa detrás de este, es de EEUU. "Es una empresa estadounidense la que gestiona esto, jajaja", aseguró. La publicación lleva ya medio millón de me gusta. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 