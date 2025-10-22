Enseña la celda de Sarkozy y la comparación duele: todo un resumen del drama de la vivienda en España

El cartel colgado en una vivienda que se alquila en España.

Encontrar vivienda digna en España se ha convertido en una odisea que, a menudo, roza lo absurdo. Pisos sin ventanas, habitaciones de 12 metros cuadrados por 700 euros, estancias "luminosas" en sótanos y anuncios que describen auténticos zulos a precios disparatados.

En este contexto, un tuit con una comparativa de lo más surrealista se ha vuelto viral por decir lo que muchos piensan: los precios del alquiler en España se han vuelto una broma de mal gusto.

En concreto, el periodista Gonzalo Núñez (@GonzaloNez19) ha publicado una fotografía a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, donde se puede ver la celda del expresidente francés Nicolas Sarkozy, acompañada un agudo comentario.

"La celda de Sarkozy te la ves en Idealista a 900 euros fuera de la M30, con la leyenda 'precioso apartamento, luminoso y bien conectado, en barrio pujante, rodeado de comercios'", ha comentado el tuitero en tono bromista.

La publicación, que supera las 100.000 visualizaciones y los más de 4.000 'me gustas', ha generado carcajadas y memes, pero también ha puesto en evidencia la desesperante y grave situación.

La imagen muestra una celda pequeña, con literas, escritorio y un a ventana con barrotes. Aun así, para muchos usuarios, el espacio resulta incluso más habitable que algunos pisos reales anunciados en portales inmobiliarios.

"Por lo menos en la celda te incluyen la luz y el agua"; "Y seguro que tiene mejor ventilación que mi piso interior en Lavapiés"; "Oye, qué suerte que almenos no es un sótano"; "En frente han abierto un local con café de especialidad", han comentado algunos usuarios entre risas.

Así, el tuit se ha convertido en una crítica sarcástica al mercado inmobiliario español, donde los precios siguen subiendo cada día más y el acceso a una vivienda se aleja cada vez más de la realidad de los salarios.