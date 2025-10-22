Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Enseña la celda de Sarkozy y la comparación duele: todo un resumen del drama de la vivienda en España
Virales

Virales

Enseña la celda de Sarkozy y la comparación duele: todo un resumen del drama de la vivienda en España

"En frente han abierto un local con café de especialidad".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
El cartel colgado en una vivienda que se alquila en España.Getty Images

Encontrar vivienda digna en España se ha convertido en una odisea que, a menudo, roza lo absurdo. Pisos sin ventanas, habitaciones de 12 metros cuadrados por 700 euros, estancias "luminosas" en sótanos y anuncios que describen auténticos zulos a precios disparatados. 

En este contexto, un tuit con una comparativa de lo más surrealista se ha vuelto viral por decir lo que muchos piensan: los precios del alquiler en España se han vuelto una broma de mal gusto.

En concreto, el periodista Gonzalo Núñez (@GonzaloNez19) ha publicado una fotografía a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, donde se puede ver la celda del expresidente francés Nicolas Sarkozy, acompañada un agudo comentario.

"La celda de Sarkozy te la ves en Idealista a 900 euros fuera de la M30, con la leyenda 'precioso apartamento, luminoso y bien conectado, en barrio pujante, rodeado de comercios'", ha comentado el tuitero en tono bromista.

La publicación, que supera las 100.000 visualizaciones y los más de 4.000 'me gustas', ha generado carcajadas y memes, pero también ha puesto en evidencia la desesperante y grave situación.

La imagen muestra una celda pequeña, con literas, escritorio y un a ventana con barrotes. Aun así, para muchos usuarios, el espacio resulta incluso más habitable que algunos pisos reales anunciados en portales inmobiliarios.

"Por lo menos en la celda te incluyen la luz y el agua"; "Y seguro que tiene mejor ventilación que mi piso interior en Lavapiés"; "Oye, qué suerte que almenos no es un sótano"; "En frente han abierto un local con café de especialidad", han comentado algunos usuarios entre risas.

Así, el tuit se ha convertido en una crítica sarcástica al mercado inmobiliario español, donde los precios siguen subiendo cada día más y el acceso a una vivienda se aleja cada vez más de la realidad de los salarios.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 