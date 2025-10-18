Este mensaje de Lucía Taboada sobre el anuncio de la ministra de vivienda del teléfono 047 es para enmarcar

La periodista y escritora Lucía Taboada ha publicado un tuit en referencia al anuncio de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre la creación de un nuevo número de teléfono, el 047, para atender todas las consultas relacionadas con la vivienda que ha retratado a la perfección la desesperante situación del mercado inmobiliario en España.

"Una llamadita al 047 y solucionado", ha comentado la periodista a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, citando una publicación del usuario Pablo (@peiboletgr) en la que éste mostraba un anuncio real de Idealista.

Un anuncio verídico pero que parece totalmente surrealista, ya que se trata de un ático en la calle Fuencarral, en el centro de Madrid, de 100 metros cuadrados a 350.000 euros, pero lo sorprendente el estado del inmueble, el cual se cae a trozos.

Las fotos del inmueble parecen sacadas de una película postapocalíptica: techos inclinados, paredes desconchadas, vigas desnudas y un suelo que grita "obra eterna". "Habrá juicios", ha manifestado el usuario @peiboletgr en el tuit original.

En concreto, el número 047, aún en fase de preparación, será una línea gratuita y de atención unificada para resolver dudas sobre alquiler, ayudas, desahucios o políticas públicas de vivienda.

La ironía de Taboada ha encajado a la perfección con el tono de hartazgo que recorre las redes cada vez que aparece un anuncio inmobiliario con precios desorbitados y condiciones surrealistas. Porque si algo une a los españoles últimamente, es esa sensación de que vivir dignamente parece un lujo.

Y mientras el 047 promete asesoramiento, en internet ya han empezado a pedir otra cosa: un número para denunciar los alquileres imposibles y los precios sobredimensionados de inmuebles en condiciones deplorables.

"Increíbles vistas solo si sobrevives al derrumbamiento"; "¡Quién querría estar de pie en su propia casa, de qué lujos me hablas!"; "No os hagáis ilusiones que si preguntáis a la inmobiliaria fijo que ya está reservado", han bromeado algunos usuarios.