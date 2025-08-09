Enseña lo que han hecho en una comunidad de vecinos de Gandía en pleno verano: la referencia es brutal

Las altas temperaturas del verano trastocan los planes de mucha gente. Las playas, las piscinas y también los ventiladores y los aires acondicionados se convierten en los grandes aliados de muchos para hacer frente al calor.

Pero lo que ha hecho una comunidad de vecinos en pleno verano está siendo de lo más compartido en las últimas horas, alcanzando más de 1,4 millones de visualizaciones en pocos días.

El usuario @alexmtz_ estaba viendo la playa de Gandía desde el balcón, cuando se percató de que en un edificio cercano se estaba celebrando una junta de vecinos en el exterior.

"Te asomas al balcón para ver la playa y te encuentras con esta obra de arte", ha asegurado en un vídeo que ha publicado en TikTok que ya es historia de España y de la red social.

En los 24 segundos de escena, el protagonista enseña primero las vistas de la playa y, acto seguido, muestra cómo habían organizado una junta de vecinos, con sillas, en el exterior. Por si había alguna duda a la referencia, no dudó en ponerle la canción de la histórica serie Aquí no hay quien viva.

La escena también ha sido compartida en la red social X y los comentarios se multiplican: