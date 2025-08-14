Enseña como ha ido vestida su amiga para hacer senderismo y el vídeo supera ya el millón de visitas

La usuaria @copamenstrual69 ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando como ha ido vestida una de sus amigas para hacer una ruta de senderismo durante un viaje en Lanzarote.

"POV: Esa amiga que se arregla hasta para hacer senderismo", ha publicado la usuaria de la red social, justo antes de que empiece el vídeo que ya ha superado las 1,1 millones de visualizaciones y los 71.000 'me gustas'.

En concreto, se puede ver a la amiga vestida con una falda blanca larga y un glamuroso cinturón, acompañado de un top naranja de media manga y un bolsito pequeño al hombro.

Un outfit que a todas luces no es el mejor para ir cómoda y segura a visitar Las Grietas, una parte de la zona volcánica de la isla de Lanzarote, ubicadas en la ladera del volcán Montaña Blanca.

Pero lo mejor de todo es el audio del vídeo, en el que una de las amigas se rie de la situación y dice en tono irónico: "Pobrecita, pobrecita esta chica que se ha equivocado... ¡Perdona! ¡Perdona! Que esto no es ICADE, que te has equivocado".

"Yo pienso igual que ella, que al final de la ruta hay un bar"; "Mi ex igual, en tacones por la montaña"; "Yo vi ayer a gente haciendo kayak que parecía que iban a una boda"; "Yo tenía una amiga que se ponía tacones para ir a la arena de la playa...", han comentado algunos usuarios.