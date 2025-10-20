Enseña la nota que le ha dejado un vecino en el coche por aparcar en su plaza de garaje 

El tuit mostrado por Marques Townes sobre la nota que le han dejado en el coche.

El jugador de baloncesto dominicano del Alimerka Oviedo, Marques Townes, ha sido protagonista este pasado fin de semana tanto en las canchas como fuera de ellas, gracias por un lado a su nivel en la pista y, por otro, por una nota que la había dejado un vecino y que él publicó en su perfil de X.

Townes, que fichó la semana pasada por el club asturiano, compartió el mensaje que le había escrito un vecino por, supuestamente, aparcar el coche en la plaza de garaje de esta persona. "Vuelve a aparcar en mi plaza y te acuerdes del coches de alquiler, crack", se puede leer en la nota que le había dejado, subrayando el término mi para dejar clara la posesión.

"Buenos días !! Happy game day (feliz día de partido)😄😅", escribió el dominicano en la publicación en la que subió esa foto, que hasta respondió a un tuitero que le había dicho que le dedicara a su vecino un triple haciendo el gesto de conducir. "Sí, lo haré", replicó, junto a un emoticono de guiño y otro de una cara llorando de risa.

El debut de Townes con la camiseta del Alimerka Oviedo no pudo ser mejor. El equipo asturiano, que todavía no conocía la victoria en Primera FEB tras las derrotas contra Estudiantes, Leyma Coruña y Cartagena, sumó su primer triunfo de la temporada al superar al Tizona Burgos por 93-80 gracias, en buena parte, a la irrupción del dominicano.

En los 27 minutos que jugó, anotó 16 puntos con unos muy buenos porcentajes de tiro (6/9), repartió 6 asistencias, capturó 2 rebotes para un total de 16 de valoración, siendo la segunda más alta del equipo, solo por detrás de su compañero Calvin Hermanson, que se fue hasta los 25 puntos, 1 rebote y 1 asistencia para 22 de valoración.