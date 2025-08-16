Enseña la sorprendente casa de su hermano y la gente no puede evitar comentar: "¿Es esta la peor pesadilla de los bomberos?"

La creadora de contenido conocida en TikTok como 'eldiariodenelly' ha causado una avalancha de reacciones al mostrar en redes sociales la inusual casa de su hermano, el mago e influencer Justin Flom. La publicación, que supera los 10 millones de 'me gusta' y acumula más de 60.000 comentarios, se ha vuelto viral por mostrar una 'fun house' llena de sorpresas, trampas y habitaciones secretas.

Ubicada en Las Vegas, esta extravagante vivienda está diseñada exclusivamente para el entretenimiento. Lejos de las comodidades tradicionales, cada rincón está pensado como una experiencia: puertas camufladas, picaportes desmontables, suelos que se abren, una discoteca oculta, pasajes secretos, y hasta una sala ambientada como el set de Friends. "Mi hermano creó cada una de las habitaciones para que fueran únicas", explicó la influencer durante el recorrido, que comienza de forma poco convencional: bajando una de las plantas con una cuerda.

Entre los escenarios más llamativos se encuentran una antigua sala de videoclub, un dispensador de bebidas que oculta una entrada secreta, habitaciones con iluminación psicodélica y una red suspendida en el aire que recuerda a las zonas de juegos infantiles.

El video ha generado una avalancha de reacciones: desde bromas sobre los desafíos logísticos de vivir en un lugar así —"¿Puedo usar el baño? Claro, cruza la discoteca, quita el picaporte secreto, pasa por la sala de cine y cae por una trampilla…" o "¿Es esta la peor pesadilla de los bomberos?"— hasta comentarios que celebran su creatividad o ironizan sobre el presupuesto necesario para crear un espacio así.