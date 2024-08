Enseña el tobogán prohibido para mujeres en Austria: parece impensable, pero no

El creador de contenido español conocido en TikTok como @1000experiencias ha alucinado tanto como los usuarios después de comprobar si realmente el vídeo víral que vio con anterioridad sobre un tobogán en Austria por el que las mujeres no se pueden tirar es verdad.

"Hay un tobogán en Austria que, al parecer, prohíbe a las mujeres tirarse por ahí. Es bastante curioso, no me había dado cuenta de primeras hasta que vi el vídeo de una chica a la que vi en el parque", ha explicado al inicio del vídeo, que ha acumulado casi 2.000 'me gusta'.

"Espérate, si yo me he tirado por ese tobogán, es verdad...", se ha dicho a sí mismo cuando vio el vídeo viral. Se fijó en el cartelito, allí en Austria, pero no sabe realmente la razón de ello, ya que le ha parecido muy extraño algo así.

"Yo supongo que es por el hecho de que al ir muy rápido te puede entrar agua por ahí debajo, pero no entiendo nada", ha rematado. Los usuarios han intentado especular con la razón y la más repetida ha sido la causa médica, para prevenir enfermedades en las mujeres.