Enseña el truco infalible para que no te llamen más las compañías de seguros

El usuario de TikTok Luis Miguel Esteve (@luismiguelesteve) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es su truco infalible para conseguir que no le llamen más las compañías de seguros.

"Cómo hacer que no te llamen más los del seguro", ha manifestado el creador de contenido al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 833.000 visualizaciones y los 34.000 me gustas.

En concreto, la estrategia consiste en hacer una broma telefónica en la que el usuario finje que no habla bien español, por lo que acaba desesperando a la operadora que intenta ofrecerle los servicios.

"Llamo de Santa Lucía, de la compañía de seguros", se puede oír que dice en primera instancia la telefonista, a lo que el tiktoker responde, con un acento fingido: "Madre mía, yo soy de Valencia, no de Andalucía".

"No, Santa Lucía es una compañía de seguros. No de Andalucía", contesta la trabajadora, intentando aclarar de dónde llama. "Sí, seguro que soy de Valencia sí, no de Andalucía, seguro", responde el usuario.

"Le digo que le llamo de Santa Lucía, no de Andalucía", sigue insistiendo la operadora, esta vez ya con un tono más cansado. "Vale, muy bien. ¿Qué pasa?", le contestada el tiktoker.

"¿Usted tiene algún tipo de seguro contratado el día de hoy? ¿Seguro de vida, de decesos?", le empieza a preguntado la empleada de la compañía de seguros; una pregunta a la que el chico responde: "Seguro que estoy vivo, sí, creo que sí. No es un sueño".

Tras esta contestación, la telefonista deja de responder y se escucha al otro lado de la línea un hilo musical. "Oye, ¿cómo te llamas? ¿Hola? ¿Quién ha puesto la musiquita?", pregunta el tiktoker, justo antes de darse cuenta de que han finalizado la llamada.

"No sabéis lo que es estar al otro lado y no podernos reír"; "Mi novio dice tanatorio Santa Maria y cuelgan al segundo"; "Yo digo que está llamando al cuartel de la guardia civil y me cuelgan rapidísimo", han comentado algunos usuarios.