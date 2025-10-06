Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Enseña para lo que ha utilizado su impresora 3D y hace estallar todas las risas
Enseña para lo que ha utilizado su impresora 3D y hace estallar todas las risas

"Así empezó Pixar".

Cuando se habla de tecnología punta, solemos pensar en cohetes espaciales, robots médicos o inteligencia artificial. Pero el usuario @CuarteDeMenta ha demostrado que el futuro, en realidad, está en el baño.

Su tuit muestra una escena que ya se ha ganado el corazón (y las carcajadas) de miles de personas en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. 

En la imagen aparece un rollo de papel higiénico con cuatro patitas negras y una carita de oveja. Y, junto a la foto, el mensaje: "La impresora 3D sirve para hacer cosas útiles. Yo: jaja oveja de papel higiénico".

Y con eso bastó para que el tuit despegara como una obra maestra del humor cotidiano. En apenas unas horas, la publicación se viralizó y los comentarios no tardaron en llegar: "Esto es ingeniería emocional", "Mejor inversión mpisoble", o "Así empezó Pixar".

La ocurrencia tiene algo profundamente internetesco: una mezcla perfecta entre creatividad absurda, humor doméstico y ganas de procrastinar con estilo. Porque, si puedes imprimir una herramienta funcional o una pieza de repuesto, pero eliges fabricar una oveja para el baño, probablemente estés entendiendo mejor que nadie el espíritu de la innovación moderna.

Además, hay un mérito técnico detrás del chiste: las patitas y la cara de la oveja parecen haber sido diseñadas con precisión quirúrgica, lo que hace sospechar que el autor realmente domina el 3D. Pero, como suele pasar con las grandes ideas, la genialidad está en usar ese talento para algo completamente innecesario… y por eso, maravilloso.

En tiempos en los que la tecnología se vuelve cada vez más compleja, la oveja de papel higiénico nos recuerda que la creatividad no necesita justificar su utilidad. A veces basta con una impresora, un poco de humor y muchas ganas de reírse de uno mismo.

Alba Rodríguez Morales
