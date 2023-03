Ernesto Alterio revela en 'La Resistencia' el objeto que tuvo que llevar en una escena de sexo

El actor Ernesto Alterio ha acudido este lunes al programa La Resistencia, presentado por David Broncano. El intérprete ha hablado de su nueva película, Mari(dos), que protagoniza junto a Paco León y se estrena el próximo viernes 10 de marzo.

Durante un momento de la conversación, además, Alterio ha contado que venía de rodar una película en Argentina y que allí el coordinador de intimidad, el que ayuda a hacer las escenas íntimas, venía con una especie de bolsa para tapar las partes íntimas muy extraña que no sabía colocar.

"Es como una especie de bolsa, rara, con un poco de gomaespuma, donde metes todo. Es muy indigno", ha revelado el intérprete. Ante esto, Broncano le ha preguntado: "Pero tú, ¿metes todo ahí y haces como un nudito?". Y el actor lo ha confirmado entre risas. "Claro, imagínate, digo '¿cómo voy a hacer la escena así?".

Tras algunas bromas, el actor ha señalado que en realidad no tenía que hacer nada. "Lo que me tocaba hacer... no tenía que haber rozamiento, ¿me entendéis?", ha comenzado a explicar haciendo gestos con las manos.

"En la escena de sexo no había rozamiento, y ¿qué tipo de sexo es ese?", ha expresado entonces Broncano. "Pues era más sexo... de abajo. Sexo oral", ha terminado de explicar el actor. Y ha añadido que era practicado por su personaje a la actriz.

Tras la explicación, el presentador ha soltado: "Entonces, ¿qué tiene que ver? Los huevos están súper fuera de plano". "Claro, por eso, si es que era todo absurdo", ha destacado, aunque después ha matizado que hay ocasiones en las que el director se pone creativo.