Pantomima Full, muy a su estilo, se mofan de la cancelación de Biyin y AuronPlay en redes sociales

Alberto Casado y Rober Bodegas, la pareja de humoristas que forma Pantomima Full, ha vuelto a La Resistencia dos semanas después de acudir al programa de David Broncano.

Lo hacían el jueves pasado, con un objetivo: presentar el nuevo vídeo que Pantomima Full publicó el viernes pasado en sus cuentas de las redes sociales y que, precisamente, ha contado con la participación de David Broncano.

El presentador de La Resistencia cumplía así con una promesa que tal como explicaron en el espacio, había ignorado un par de veces: "Una vez no pude ir porque tuve una gotera en casa, y la otra vez... no recuerdo qué pasó, seguramente me lo inventaría", señaló David Broncano.

Más allá del anuncio de la colaboración entre Pantomima Full y David Broncano, uno de los momentos más comentados de la última visita de los humoristas al programa de Movistar + es el instante en el pidieron perdón por los mensajes publicados en sus perfiles de las redes sociales, allá por el año 2013.

La elección del año no es una cuestión al azar. Tampoco algunas de las frases y temáticas que los de Pantomima Full eligieron para darle vida a un sketch sobre la cancelación y polémica que rodean a la pareja de streamers formada por Biyin y AuronPlay.

Lo que, a priori, parecía una entrevista de un youtuber con la madre de Yeremi Vargas - desaparecido en Canarias hace 15 años-, Ithaisa Suárez, ha desembocado en un aluvión de críticas contra dos populares creadores de contenido españoles. Se trata de Sara Biyín y de su pareja, también streamer, Auron Play.

La popular streamer ha sido acusada de haber acosado en el pasado a la madre del niño desaparecido hace más de una década. En la entrevista con el youtuber Axel Blaze 16, Suárez apuntó a que el supuesto acoso duró semanas, en 2013. Biyín se ha defendido de las críticas, y después ha realizado un directo junto a Auron Play para aclarar dudas.

Las acusaciones de la madre de Vargas no han constituido la única polémica que ha salpicado a Biyín y Auron Play. En las últimas horas, han aflorado supuestas antiguas publicaciones de la primera con chistes de humor negro que contendrían pretextos de carácter filonazi o racista.

Ambos se han defendido esgrimiendo que "utilizábamos nazi como meme", resaltando que se trataba de contenido humorístico. La propia Biyín ha reconocido que "estas explicaciones las tenía que dar tarde o temprano, que era sobre mis tuits, tema de memes nazis, todo este rollo, yo lo tenía que explicar tarde o temprano y sí, ha llegado el día de hoy".