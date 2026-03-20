Ernesto Ekáizer define a Santiago Abascal con un término que nunca ha utilizado nadie

Ernesto Ekáizer no tiene pelos en la lengua. El periodista argentino, que colabora habitualmente con el programa Malas Lenguas, se ha hecho eco de la última polémica de Vox a cuenta de la financiación del partido.

Este martes, Juan García-Gallardo, ex vicepresidente de Castilla y León por Vox, acusó a Santiago Abascal de enriquecerse a través del partido, pues "se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer".

"Hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas", afirmó García-Gallardo, que ahora reniega de Vox. Unas declaraciones muy similares a las de Javier Ortega Smith, que también se ha distanciado del líder de Vox.

De todo ello ha hablado Ernesto Ekáizer este viernes en Malas Lenguas, donde ha sido especialmente crítico con Santiago Abascal. Además, le ha definido de una forma muy curiosa: "Abascal es el ayatolá de Vox y les está cortando la cabeza a todos. Los está matando a todos".

"Hay una disputa por el poder en ese partido"

"Dice Abascal, tomemos su argumento, que esta gente, estos disidentes, Gallardo y compañía, están actuando así porque no quieren que al partido le vaya bien", ha introducido el periodista, visiblemente sorprendido.

"Esta dialéctica de contradicciones yo no la entiendo. Lo que creo es que hay una disputa por el poder en ese partido", ha apostillado. Para Ekáizer, los disidentes de Vox "se resisten" a ser purgados en Vox.

"Tienen instrumentos, información, datos, que van dando a conocer a medida que les interesa", ha asegurado el comunicador en Malas Lenguas, dejando muy clara su opinión del partido que lidera Santiago Abascal.

Al hilo de todo esto cabe recordar que García-Gallardo aseguró que Vox de está controlado, en gran medida, "por la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio". "Han constituido toda una galaxia de sociedades mercantiles que se alimentan, a través de servicios al partido, de unos muy cuantiosos recursos públicos", denunció el ex de Vox.