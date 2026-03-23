Ernesto Ekaizer tiene claro como pocas veces por qué "Irán va ganando esta guerra"

La guerra de EEUU e Israel contra Irán sigue su curso. Han pasado dos semanas desde que comenzara el conflicto con los bombardeos estadounidenses e israelíes. Desde entonces ha pasado de todo: desde un posicionamiento en contra de la guerra de los aliados internacionales de Donald Trump, hasta la dimisión del director del Centro de Contraterrorismo de EEUU por su rechazo a la ofensiva.

Este lunes Trump anunció que se suspende durante cinco días las acciones militares contra la infraestructura energética de Irán y ha dejado caer un "diálogo" entre ambos países para que las "hostilidades" lleguen a su fin, aunque los medios iraníes han negado tajantemente que se estén produciendo negociaciones y que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

Uno de los líderes que más ha dado que hablar en medio de la guerra de Irán ha sido el presidente de España, Pedro Sánchez, por su firme "no a la guerra", un rechazo tajante que despertó el enfado de Trump ante el veto a EEUU de usar las bases de Morón y Rota. Su reputación aumentó drásticamente, tanto en el panorama nacional como en el internacional.

"Irán va ganando la guerra"

El reconocido periodista y escritor Ernesto Ekaizer ha salido al paso en el programa vespertino Malas Lenguas, de RTVE, para dar su opinión sobre el estado actual del conflicto y de estas "negociaciones".

"Te quiero señalar metodológicamente cómo estamos colonizados, porque pensamos en qué dice EEUU, qué dice Trump y qué dice Netanyahu. ¿Pero qué dice Irán? No es si niega o no las conversaciones, es qué programa tiene Irán y cuál va a ser su estrategia", ha comentado.

Lo tiene muy claro: "Irán va ganando esta guerra, es que Irán está destruyendo el Golfo Pérsico, está destruyendo todas las bases norteamericanas en el Golfo Pérsico, está creando una crisis internacional a través del abastecimiento del petróleo".

"No es un actor secundario"

Para Ekaizer, Irán no es un actor secundario dentro de la guerra. "Por lo tanto, es importante preguntarse: Trump quiere esto, quiere buscar una salida ¿E Irán qué? Irán no va a entrar, no se va a rendir, porque tiene todas las de ganar".