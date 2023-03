Errejón cuenta cómo fue su encuentro con Pablo Iglesias en el bar del Congreso tras años sin hablar

Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha contado cómo fue su encuentro con Pablo Iglesias, su excompañero de Podemos, cuando ambos se encontraron en el bar del Congreso en un pleno durante la pandemia.

Todo ello después de que Gabriel Rufián, de ERC, le preguntase en su programa, La Fábrica: "¿Hace cuánto que no coges el teléfono y no llamas a Pablo? ¿Hace cuánto no habláis?".

Errejón ha rememorado entonces aquel encuentro: "Un día nos cruzamos en el bar en uno de estos plenos raros que íbamos como 30 diputados en plena pandemia, que había un ambiente casi de intimidad".

"Y le pregunté qué tal estaba, qué tal la familia. Hacía casi tres años que no hablábamos. Le pregunté qué tal, me contestó bien, cordial. Y creo que hay cosas que no puedo permitirme hablar por otra persona, creo que hay cosas que duelen mucho como para que se aborden ahora. El tiempo dirá", ha contado Errejón.

Por lo demás, Errejón ha admitido que uno de los momentos que más le han dolido en su relación con Iglesias fue cuando empezó a llamarle por el apellido.

"Yo en un momento dado pienso que Pablo y los que rodean a Pablo están equivocados políticamente, pero Pablo ha sido de mis mejores amigos. De hecho, a mí me cuesta mucho durante mucho tiempo llamarle Iglesias, cuando pasas a llamar a alguien por el apellido es como que implica un distanciamiento, hablas de un personaje. Pero un personaje que ha estado en tu casa y tú has estado en su casa muchas veces que ha sido muy íntimo y cuesta mucho", se ha sincerado.

"Y en un momento cuando la lógica del espectáculo de las televisiones no tienen ningún interés en explicar qué diferencias políticas e ideológicas tenemos y solo tienen interés en explicar algo tan viejo como la humanidad: dos mejores amigos que se han peleado. Y eso retransmitirlo a todas horas", ha contado.

Errejón ha relatado que en aquel momento se "abrieron en canal" y se hicieron daño "políticamente e individualmente": "Además, desde el momento que se expone en las teles y en las noticias, todo el mundo se cree con derecho, y a lo mejor lo tiene, a juzgar u opinar".

"Y seguramente en términos políticos lo tiene, pero claro a ti en términos personales te van afectos ahí. Creo que he intentando ser más o menos ecuánime en el sentido de que uno tiene también que honrar sus afectos pasados. Incluso con gente con la que hay no tengas amistad. Hay que honrar las amistades pasadas y tenerse un poco de respeto a uno mismo y a los afectos que tuvo. Eso no significa estar de acuerdo", ha subrayado.