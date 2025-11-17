Alcaraz se dirige a la grada durante el calentamiento previo a la final y hace una pregunta imposible de imaginar

El tenista español Carlos Alcaraz perdió este domingo la final de ATP Final contra Jannik Sinner en un igualado partido que se decidió por detalles por 7-6 y 7-5 a favor del italiano. El murciano tuvo punto de set en la primera manga y un break a favor en la segunda, pero no consiguió llevarse ese primer parcial ni mantener la ventaja en el segundo y acabó sucumbiendo ante el italiano, que jugaba en casa.

En el calentamiento Alcaraz hizo una pregunta a la grada mientras le estaban vendando el isquiotibial en el muslo de su pierna izquierda que se ha hecho viral en la red social de X, la antigua Twitter.

El de El Palmar se acercó a la grada y le preguntó al periodista Germán R.Abril por cómo iba el Murcia: "¿Cómo va el Murcia, Germán?". Le contestó que 0-0 (terminó así) y, en ese momento, Alcaraz afirmó que "contra el Teruel, tío, van terceros o cuartos en la tabla". "Un empate es mejor que una derrota", aseguró antes de comenzar el entrenamiento.

"Alcaraz, preocupado por el Real Murcia antes de su calentamiento en el día de la final de las ATP Finals. Imagen cortesía de Movistar+", ha escrito el periodista en su perfil de X junto a las imágenes del momento.

El último reto de la temporada

A pesar de esta derrota en Turín ante Sinner, Alcaraz va a terminar el año como número 1 del mundo por segunda vez en su carrera, después de que lo consiguiera en 2022. Además, va a afrontar la fase final a 8 de la Copa Davis, que se va a disputar en Bolonia esta semana.

España, que debuta el jueves en su eliminatoria contra la República Checa, está pendiente de la lesión en la pierna izquierda de Alcaraz, ya que es la principal baza del equipo capitaneado por David Ferrer. Junto a él, el equipo lo componen Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

En rueda de prensa opinó sobre su lesión en el isquiotibial y si está su participación en el aire: "¿Que me perjudique para Bolonia? Yo creo que no, o espero que no; mañana iremos para allá, queremos saber qué tal, cómo evoluciona estos días, pero mi intención es estar y dar lo mejor para España".