"¿Es más fácil librarnos del reguetón o de los Borbones?": sólo Albert Pla podía firmar la respuesta que da

El músico Albert Pla ha dado una respuesta de las que solo él podría dar cuando, durante una entrevista, le han preguntado si es "más fácil librarnos del reguetón o de los Borbones".

Tras unos segundos de duda en el podcast Eh!, el artista ha acabado diciendo: "Hombre, los dos tienen mucho flow... a ver... y unas campañas de márquetin que 400 años los avalan. Eso sí es un buen manager".

Luego le han recordado que la historia de la Casa Real británica ha quedado reflejada en la exitosa serie The Crown y que, en cambio, la española no tiene nada similar.

"La historia de los Borbones comparada con los 100 añitos de los ingleses... el anecdotario, las pifias políticas, militares... es un delirio digno de contar. Aparte de que es la historia del país también. No acabo de entender por qué no se sueltan de una vez y lo cuentan", ha respondido Pla.

Luego, siguiendo muy en su particular estilo, ha apuntado: "Si tontos lo eran y tontos lo son, pero no son los únicos. Reyes tontos hay en todas partes, historias de países inmundas y asquerosas las hay en todos los países, no es un privilegio de España. Ni en eso somos originales".

"Quiero decir, que barbaridades las han hecho todo el mundo. No sé por qué se niega a contar la suya, si son divertidísimas y además tú puedes decir que Carlos IV era un hijo puta y no te pueden meter en la cárcel porque es historia. Está escrito. Lo raro es la forma en que se ha interpretado, pero escrito está", ha insistido.