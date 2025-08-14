Esperanza Aguirre asegura que se dice "Sangenjo" y no "Sanxenxo" y un gallego da la vuelta y le responde así

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado mucho de qué hablar con una intervención en el programa de Cuatro En boca de todos, donde se ha mostrado muy partidaria de llamar por su nombre en castellano a las localidades gallegas.

Todo ello a raíz del vídeo de un influencer gallego en el que se quejaba del poco respeto que tienen por su tierra algunos turistas madrileños. Con él también en el programa, Aguirre ha sido contundente: "Sangenjo se dice en castellano, Sanxenxo será en gallego".

El influencer ha respondido recordando algo: "La traducción literal de Sanxenxo es San Ginés". "Toda la vida se ha llamado Sangenjo y nosotros le seguimos Sangenjo con tu permiso. Aquí San Ginés es una chocolatería que muchos gallegos visitan porque abren hasta las 5.00 después de las juergas".

Mientras, el joven gallego ha llamado la atención hacia que el gallego es la lengua común de Galicia y que "cada vez va desapareciendo y es un problema": "A mí no me molesta que lo digan, me molesta cuando tratan de imponerlo. El gallego es un idioma que está desapareciendo poco a poco. Y tampoco pasa nada, hay gente que dice Shakira, sabe decir Sanxenxo".

"A cada cosa se le llama con la lengua común. Yo voy a La Toja, que se podrá decir La Toja, ¿no? Pero yo le llamo La Toja, y a El Grove El Grove. Mátame, pero es mi lengua el castellano", ha sentenciado Aguirre.

Tras ello, el usuario de TikTok @juanmaa_cr ha respondido a Aguirre de una forma que está compartiéndose sin parar: "Vale, pues vamos a volver 100 años para atrás y vamos a hacer lo que se hacía antes ahora. A ver qué te parece, a ver si estás de acuerdo".

"Nada, como yo soy gallego y mi lengua es el gallego, pues nada. Si tu sobrino o tu hijo se llama Ángel pues yo lo voy a llamar Anxo. Porque... ¿por qué no? Si soy gallego, ¿no? No estás muy fina".